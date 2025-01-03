小型商用車 銷售逆勢增

台灣車市2024年衰退4%，但小型商用車在和泰車（2207）、中華車、現代汽車搶攻下逆勢成長，全年銷售60,748輛，年增5.4%。車商分析，商用車不只是商用，更成入門房車與營業兼具的選項，也因更多休閒需求湧入，帶動商用車整體銷售量。

其中，成長最大的輕型商用車有和泰車的TOWNACE、中華車的J SPACE與VERYCA。TOWN ACE年增二成，J SPACE新車款加入帶動銷售下，輕型商用車市場規模34,587輛，年增8%。預期新年度輕型商用車規模將持續擴大，成為小資族的另一重要選項。

中華車表示，受消費者反應熱烈超乎預期，原物料供應不及的影響，2024年12月J SPACE領牌為1,373輛與TOYOTA TOWNACE各瓜分一半市場，目前仍有1千餘輛訂單待交車，2025年銷售目標1.5萬輛，挑戰重回輕商冠軍。

商用車有剛需，不只有營業用需求，並因商用車較便宜，入門價降至60萬元號以下，成為休旅車的平替，TOWNACE和J SPACE都兼具休閒露營功能，瓜分休旅車市場。並因J SPACE去年11月才上市，預期今年買氣有效挹注下，小型商用車市場成長上看一成。

TOWNACE剛上市時，先推貨斗型車款，市場原認為貨斗型車款是商用車的主流，結果廂型車上市後，接單表現甚至不輸給貨斗型車款。調查發現是休旅需求挹注。許多消費者選擇TOWNACE的廂型車，平常營業使用可以載貨，休假時可以用作休旅車，包括休閒露營多功能之用，商用車需求快速提升，2024年TOWNACE年販達2.2萬輛，年增二成，輕型商用車的市場規模較TOWNACE上市之前已經增加一倍。

中華車因應消費者的多元移動需求，推出全新世代 J SPACE，以更寬敞更多變的空間，滿足多元用途。