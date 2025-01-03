MG、現代汽車國產化 汽車零組件廠搶吃商機
MG、現代汽車對應國產車自製率的規範，釋出汽車零組件OEM件商機給台灣供應鏈，包括東陽（1319）、正新、六和機械、友聯車材等都將因新政策取得新訂單。
不過業界也指出，在自製率提高，但市場規模有限之下，自製率提高，勢必造成成本提高，新車售價上漲後，未來銷售是否能維持之前的亮眼成績，尚待觀察。
對應產發署對於國產車自製率的要求，三陽緊急投資2億元在調整現代汽車的產線，同時大動作進行CUSTIN車款相關零組件國產化，在產品開發與模具費用投入超過1億元，在最短時間內已投入近4億元。
供應MG零組件的供應商包括正新、東陽、六和機械和友聯車材等業者都是台灣相當具規模的汽車零組件業者，在此次MG提高自製率的受惠廠商，隨著逐年提高的自製率要求，未來將會有更多的零組件廠取得OEM訂單。
車廠指出，一般提高自製率的汽車部品大致是輪胎、玻璃、汽車踏墊、座椅、鈑金件、塑膠件和車燈等，影響零組件成本的關鍵除了銷售量，另外向原廠取得國產化的設計圖也必須支付費用，模具攤提與開發費用對於廠商來說也是重要關鍵。
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