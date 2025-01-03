中華車MG國產化 變貴了…現代CUSTIN最快下月重新生產

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
MG HS 1.5T旗艦版的國產化自製率已通過產發署核可，開始接單生產。圖／MG TAIWAN提供
MG HS 1.5T旗艦版的國產化自製率已通過產發署核可，開始接單生產。圖／MG TAIWAN提供

因國產車自製率規範一度停產的MG突破困境， MG Taiwan昨（3）日在官網公布，MG HS 1.5T旗艦版的國產化自製率已通過產發署核可，開始接單生產。新車售價從91.5萬元調漲至93.9萬元，調漲2.4萬元，漲幅2.26%。

受國產車自製率規範影響的品牌除了MG之外，還有現代汽車的CUSTIN，現代汽車也在去年11月時提出相關的審核申請，較MG約推遲一個多月，在MG 1.5T宣布新價格開始接單之後，估計CUSTIN最快可望在2月之後加入生產。

受國產車自製率提高影響車款申請概況
受國產車自製率提高影響車款申請概況

中華車旗下MG品牌包括HS 1.5T與2.0T以及PHEV車型，以及ZS車款，目前已審核通過的1.5T為原先銷售量突出的車款，其餘車型仍在推動自製率提升階段。MG在去年8月之後受到國產車自製率規範影響，生產與掛牌都急凍，即使如此MG 2024年全年掛牌數仍達到1萬5,622台，其中HS車型即達1萬694台。

由於自製率提高，MG的多項零組件由在地業者供應，除了模具開發、設備投入之外，也因銷售台數較少，造成生產成本提高，在MG官網的新年式新車售價中，除了HS 1.5T從91.5萬元上漲為93.9萬元之外，HS 2.0T建議售價106.9萬元提高至109.9萬元，PHEV從121.9萬元提高至124.9萬元，ZS從74.9萬元提高至76.9萬元。

中華車強調，MG品牌全力配合與支持政府政策， MG品牌堅持「超規滿配」 的產品策略， MG品牌後勤服務不受影響，車主權益不變；MG4車系維持預購、展間賞車與試乘服務，未來依據訂單成立順序交車。

MG Taiwan進一步表示，2024年12月底前出廠的HS 1.5T旗艦版將維持原價，數量有限售完為止。2025年起出廠：HS 1.5T旗艦版將以新價格販售。HS 2.0T旗艦版、HS PHEV旗艦版、ZS 1.5L旗艦版限量接單中，2024年12月底前出廠：HS 2.0T旗艦版、HS PHEV旗艦版、ZS 1.5L旗艦版將維持原價，數量有限售完為止。2025年起出廠：HS 2.0T旗艦版、HS PHEV旗艦版、ZS 1.5L旗艦版將以新價格販售。

品牌 售價 調漲

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