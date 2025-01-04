海運報喜 美西線運費飆升9%…推升運價指數連六漲

2025年全球貨櫃輪運價開紅盤報喜，美國東岸碼頭工人勞資談判進入最後倒數，市場擔心罷工事件重演，遠東-美西價格漲幅9.1%，推升最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數連六漲，昨（3）日出爐的SCFI指數上漲44.83點至2,505.17點，周漲幅1.8%。

國際碼頭工人協會（ILA）與資方代表美國海事聯盟（USMX）針對自動化議題一直無法達成共識，預計元月7日重返談判桌，2025年開年第一周的貨櫃輪運價顯著反應對於北美東岸碼頭談判的焦慮，四大主要航線中遠東到北美線都上漲，遠東到歐洲、地中海線則下跌。

SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價變化

國內物流業者指出，勞資兩方對自動化一直無法達成共識，使得美東碼頭罷工陰霾籠罩，研判越接近華人農曆年節，運價漲幅會越大，元月7日碼頭工人的協商結果，若協商成功， 罷工因素去除，市場運價會恢復反應供需變化。

若談判不順，元月15日開始罷工，造成班次延誤嚴重，只要罷工超過七天，年後到第1季的海運市況將淡季不淡。

貨櫃三雄長榮（2603）、陽明及萬海都認為，2025年對全球貨櫃輪業者來說都是充滿變數及挑戰的一年；尤其2025年才剛開始就遇到美東碼頭工人談判倒數計時，隨著元月15日即將到來，三家業者都已針對可能發生的罷工，開始擬定各項調整船舶航速與靠泊計畫，降低萬一真的發生罷工對客戶的影響。

根據最新一期出爐運價，遠東到美西每FEU（40呎櫃）達4,997美元，較前一期上漲416美元，漲幅9.1%。

遠東到美東每FEU達6,418美元，較前一期漲344美元，漲幅5.7%。

至於遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達2,851美元，較前一期下跌111美元，周跌幅3.7%；遠東到地中海運價每TEU達3,747美元，較前一期下跌33美元，跌幅0.9%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一周下跌17美元，跌幅2.52%；遠東到日本關西、遠東到日本關東、遠東到韓國每TEU較前一期各上漲1美元。