美東碼頭7日將勞資談判

知情人士透露，美國東岸和墨西哥灣碼頭工人與資方之間臨時合約將在1月15日到期，二度罷工威脅在即，勞資雙方將在7日重返談判桌，對擔心這些港口罷工的進出口商來說無疑是正面訊號。

彭博資訊與路透都引述知情人士的話報導，代表勞方的美國國際碼頭工人協會（ILA）和資方美國海事聯盟（USMX）將在7日重啟合約談判。

全美零售聯盟（NRF）供應鏈和海關政策副總裁戈爾德在X發文表示：「讓我們期待雙方真的能達成協議。不然他們就要再延長談判期限，以避免罷工。」

美國東岸與墨西哥灣港口碼頭工人在去年10月1日發動罷工，導致沿岸36座港口停擺三天後，代表逾4.5萬名碼頭勞工的ILA在去年10月4日宣布敲定臨時勞資協議，碼頭工人未來六年加薪62%，期限到今年1月15日，以取得化解港口自動化歧見的時間。

不過，ILA和USMX在11月協商兩天後，便宣布針對是否在碼頭添設半自動化設備的軌道式起重機議題陷入僵局，ILA威脅1月15日起再度發動罷工。

目前合約允許使用這類設備，一些ILA成員操作的碼頭也已在使用，但ILA總裁達蓋特（Harold Daggett）表示，不會接受允許任何程度自動化的合約，以免威脅碼頭就業。

USMX則表示，雙方爭論中的技術不會傷害碼頭就業，而且增設這類設備是維持美國港口競爭力所必需。1月20日將上任的美國總統當選人川普，已聲援港口工人對抗自動化機械。

航運巨擘馬士基已警告客戶，在美國東岸與墨西哥灣碼頭工人及雇主間勞資協議期限到期前，將放置在那些港區的貨櫃出清，以防罷工行動導致缺櫃問題。