減碳大限逼近／兩大關鍵 加速推進台版CBAM

台版碳邊境調整機制（CBAM）何時落實？環境部規劃先從高碳洩漏產品（例如鋼鐵、水泥等）碳排放強度申報開始。專家認為，蒐集碳成本資料、國際貿易變化是推動台版CBAM兩大關鍵。

工總多次表示，若台灣設計碳定價機制，無法對國外進口高碳排產品課稅，無異鼓勵進口國外高碳排產品，呼籲政府應儘早實施台版CBAM。

中經院能源與環境研究中心主任劉哲良表示，各國碳定價不同，碳成本也不同，CBAM是因歐盟已提出將來要成為世界第一個碳中和的大陸，為了達標，歐盟對減碳管制逐步嚴格，境內廠商碳成本隨之墊高，在此基礎下歐盟才需做邊境調整。

劉哲良說，各國一定是先從國內減碳工作、碳交易等開始，後續才會考慮到國際貿易時碳成本不同要如果處理，「邊境調整」前提是本身有碳成本，如今國內喊出台版CBAM與碳費並進，如何進行有待商榷，若連自身成本都尚未出爐，如何談成本調整？

劉哲良強調，若真的需要做邊境調整，也須掌握所有進出口產品排放數據，所以若都無法全然掌握就談台版CBAM恐怕言之過早；台灣現已訂出碳費，就能開始蒐集碳成本數據，未來也要開始蒐集貿易夥伴數據，兩者具備後對推進台版CBAM才有幫助。