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減碳大限逼近／業界對策 導入內部定價

經濟日報／ 本報專題報導
企業迎戰減碳方式
企業迎戰減碳方式

在全球氣候變遷帶來的減碳壓力下，早在政府啟動碳定價前，產業界就已超前部署，排碳大戶像是台積電（2330）、台塑、中鋼等，減碳腳步不落人後；科技大廠像是日月光、台達電、友達更導入內部碳定價，驅動減碳引擎。

電源龍頭台達電自2021年起已訂定每公噸高達300美元的內部碳定價（ICP）機制，遠高於台灣碳費費率，更普遍高於各國碳價。台達電永續長周志宏表示，內部收取的碳費主要應用於節能減碳專案及再生電力。

台達電以收取的碳費成立規模約1億美元的基金，並成立管理小組加以妥善運用，這筆碳費基金有四分之一用在減少碳排、四分之一用於開發再生能源，另外一半用在低碳創新投資，預計2030年達到RE100目標。

全球封測龍頭日月光投控表示，集團已在2021年分階段導入內部碳定價，約有60%廠區導入內部碳定價機制，其中台灣廠區涵蓋率為100%，將持續擴大涵蓋率，建置完整營運碳風險管理。

友達也早在2016年就推動內部碳定價，2023年公告內部碳價為每公噸新台幣6,242元，為前一年五倍。將透過內部碳定價以及所節省的電費，持續優化綠色製造節能投資方案，訂定2030年整體供應鏈減碳20%目標，並秉持以大帶小企業責任，助力產業在淨零轉型賽道上取得領先優勢。

台塑集團過去也投入許多資源在節能減排與循環經濟，為因應2050年淨零排放目標，並已規劃短、中、長期減碳目標及策略，至2025年應可順利達到265萬噸的減碳目標。過去25年已投資逾500億元、完成逾2.2萬件節水節能改善。

中鋼公司因應淨零推出首批碳中和鋼材，另也加大力度提升能源效率與使用再生能源，深化AI技術在各生產製程環節，例如規劃建立全廠能源與用電數據的AIoT系統，穩定邁入2050碳中和。（記者謝柏宏、李孟珊、劉芳妙、李珣瑛）

台達電 減碳

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