減碳大限逼近／專家喊話 減碳才有優勢

碳有價時代到來，安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠坦言，這對企業來說，無疑是成本一大衝擊，也是未來低碳市場入門票的考驗，惟有減碳才能獲得價格的優勢，低碳創新才能確保價值。

黃正忠表示，碳費不是完美的終點，而是一個好做的起點。起徵點價格不是重點，重點在於制度上路，且不會有回頭路，減碳要付的費用只會愈來愈高。

企業該怎麼辦？黃正忠指出，天底下沒有白吃的午餐，企業應先降低碳費增加成本，包含能源管理，關掉不必要的燈，或是從綠電採購、設備更換、製程精進與低碳技術創新等做起。

勤業眾信永續轉型服務團隊執行副總經理李介文分析，企業須辨識自身碳排風險，加強組織內部碳管理架構、設定具體減排目標與時程、規劃減量行動、投資減碳技術、加強培養專業人才與進行氣候風險財務評估等。

李介文指出，企業可以把低碳轉型視為投資策略，碳費作為碳排管理政策手段，已受碳費納管的企業，應分析組織內部排放熱點，規劃各面向減量措施，例如使用低碳燃料、再生能源；評估企業減碳潛力，最大化爭取優惠費率。

安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人曾于哲表示，大企業（即徵收碳費的最終客戶）先要看懂碳費課徵門檻，若逃避減碳，未來產品含碳量超過一定程度，市場上反應將是「一翻兩瞪眼」，可能直接淘汰。

中小企業部分，曾于哲則提醒，公司要先確定自家產品特性是否會讓客戶繳交高昂碳費，因為這直接關係到產品競爭力，在碳費時代，更應確定要把錢用在刀口上，是要投入設備或研發創新，就顯得相當重要。

資誠普華綠色科技公司董事李宗哲表示，台灣大企業對於碳費已準備並規劃許久，不過真正挑戰是未來2031年碳費將來到1,200-1,800元，將是四至六倍，衝擊才會加大。

李宗哲建議企業仍要趕緊把握這段準備期，未來費用高低將受歐盟碳邊境調整機制（CBAM）折抵多寡影響，若CBAM承認比例少，未來碳費恐會按照較高的數字走，反之則亦然，因此企業要更積極投入能源轉型、節能減碳等目標，將來的競爭力從此高下立判。