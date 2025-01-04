減碳大限逼近／最優費率 看得到吃不到

環境部提出碳費費率當天，經濟部發出新聞稿直言「非常遺憾」，部會之間下了談判桌之後，對外發言不同調，是過去罕見。

經濟部認為，環境部雖提供優惠費率，但實際上，每噸50元的最優惠費率減碳要求非常嚴格，對業者而言形同「看得到、吃不到。」

碳費費率出爐後，每噸要價300元，令產業界直喊痛，甚至認為，碳成本恐超過日韓，將嚴重影響競爭力，而今之計，經濟部將輔導500廠被徵收碳費的業者，希望至少能爭取到每噸100元的優惠費率。

經濟部也是碳費審議委員會成員之一，據了解，審議過程中，經濟部已提出不同聲音，希望費率考量台灣產業國際競爭力，對標日、韓等競爭國。只是最後出爐費率仍不盡人意。經濟部表示，未來在檢討碳費費率時，將再次替產業發聲。

工總指出，各產業對碳費負擔能力差異頗大，景氣循環及產業執行減量措施需成本投入，應讓企業將資金留作低碳轉型投資，碳費費率不應過高，台灣碳費費率仍偏高，不利產業低碳轉型。