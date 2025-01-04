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減碳大限逼近／不完美碳費 產業憂拖累競爭力

經濟日報／ 記者邱琮皓／專題報導
台灣邁入排碳有價時代，碳費費率歷經整整六次審議才拍板。聯合報系資料照
台灣邁入排碳有價時代，碳費費率歷經整整六次審議才拍板。聯合報系資料照

台灣邁入排碳有價時代，碳費費率歷經整整六次審議才拍板，但外界仍認為這是「不完美的答案」。環境部長彭啟明表示，真槍實彈減碳才是正解，否則企業未來可能將「愈來愈痛」，政府透過經濟誘因促進減碳、對接歐盟碳邊境調整機制（CBAM），為企業築起防火牆，兼顧減碳及產業競爭力。

在《氣候變遷因應法》公布施行的一年八個月後，2024年10月，碳費費率終於拍板，根據環境部公告，碳費一般費率每噸300元，優惠費率A每噸50元、優惠費率B每噸100元，徵收對象約281家公司，預估2026年起，政府每年徵收約60億元。

「碳費費率從一開始就註定沒有人會滿意。」彭啟明這麼說。

為了這個註定不完美的結果，環境部前後召開了六次審議會，由於會中組成包含了產業代表、財經部會、環保團體，各方意見大鳴大放，事實上到了最後幾次會議，才真正進入深水區。

比拚鄰國價格 日韓起徵較低

觀察國際現況，環境部指出，世界上共有39個碳稅費機制執行中，各國名目碳價差距甚大，每噸在0.76至167美元間（約為新台幣24元至5,353元）間；另有36個碳交易機制（ETS）正運作中，名目碳價水準每噸0.61至61.3美元（約為新台幣20元至1,965元）。

不過若扣除免費配額、折扣、豁免後，南韓實質碳價每噸僅新台幣5.7元，日本每噸新台幣64.7元；新加坡在扣除免碳稅額度前，2024年至2025年碳稅水準在每噸新台幣582.5元，2026至2027年更增至每噸新台幣1,048.5元。

產業界擔憂，與鄰近國家比較，台灣碳價高過日韓，恐影響產業競爭力。

彭啟明對此回應，「認為我國碳費比日韓高是不對的」，日韓起徵雖較台灣低，但後面持續拉高，他更透露，台灣提出兩套自主減量計畫的優惠費率，反而讓日韓來觀察學習。

環境部也表示，各國之間的碳定價制度不盡相同，新加坡、日本實施碳稅，南韓實施的是碳交易制度，過渡期調整機制也各不相同，不能單就表面的價格水準來討論。

台灣與鄰近國家碳定價比較
台灣與鄰近國家碳定價比較

中小企不跟上 未來只會更痛

彭啟明指出，環境部展開非常多社會溝通，看到企業反彈，主動與前20大排碳大戶說明碳費制度，已掌握前20大排碳大戶中，近八成都會提自主減量計畫，未來會同步推動總量管制碳交易，與碳費兩者雙軌進行，也確定碳費可對接歐盟CBAM，都是維持企業競爭力的防火牆，「保護企業的工作沒有停過」。

面對經營困難的高碳排產業、減碳力不足的中小企業，彭啟明也喊話「不用擔心，跟著環境部的腳步走」，會幫弱勢產業想辦法。在啟動碳費機制後，就是真槍實彈的做，現在若不跟著國際趨勢走，未來只會愈來愈痛。

台灣碳費徵收情形
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彭啟明 新台幣

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