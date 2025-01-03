麗清擴大電動車品牌廠布局 2025年業績成長可期

麗清（3346）看好電動車市場滲透率提升趨勢明確，包括針對2025年小米汽車規劃將持續擴充產能以加快交付，特斯拉針對旗下熱銷Model Y車款亦計畫於2025年推出改款，有助於創造汽車供應鏈族群接單動能。

麗清表示，隨著全球對環保與可持續發展需求的增加，越來越多國家制定了減排目標，並對電動車購買和生產提供優惠政策，帶動電動車市場迅速發展，近日小米公布旗下小米SU7車款2024年全年交付量已超過13萬輛，僅花9個月提前達陣年度目標，隨著全球車市結構朝向電氣化趨勢發展明確，全新商機跟著浮現。

麗清為兩岸最具規模LED車燈模組大廠，尤其更穩居中國大陸車燈模組廠市占率榜首，並獨家供應的特斯拉MODEL Y之頭燈模組、小米汽車SU7供應頭燈及尾燈控制器，其餘知名品牌車款之車燈模組包含了比亞迪宋Plus、上汽MG4、別克GL8、蔚來樂道、吉利領克SUV、BMW X1 X5 3系列、BENZ C系列、吉利奔馳SMART、RANGE ROVER SPORT（攬勝運動）等車款，均由麗清供應，其中特斯拉新款MODEL Y預計2025第1季上市後即會造成熱銷，年銷售量上看60萬輛，麗清為其獨家供應商，成長可期。

由於LED車燈產品滲透率逐年走升，已從尾燈進一步滲透至頭燈，麗清2024年前三季LED頭燈產品銷售年增20%，營收占比達28％，麗清2024年11月合併營收達8.63億元，月增7.58％、年增7.74％；累計2024年前11月合併營收達84.23億元，年增12.86％，更逼近2023年全年水準，11月及累計前11月合併營收齊創歷年同期新高。

此外，麗清近年成功另闢營運新成長曲線，旗下頭燈控制器產品除為北美通用車廠導入全系列車型使用，為全球獨家供應商，並已完成觀音廠頭燈控制器產線擴增，以滿足客戶強勁訂單需求。

頭燈控制器產品帶動2024年前三季車燈控制器銷售量已超越2023年全年銷售量，營收比重達31％，並較2023年前三季的增加70%。麗清為因應全球化趨勢，已規劃在美國/墨西哥設點，透過與台灣電子大廠在墨西哥設點合作，以加強美國市場客戶服務；而在泰國亦已相同方式擴展生產據點，達成客戶全球化策略需求。

市場法人指出，麗清旗下LED車燈模組產品出貨應用於電動車款達100個項目以上並逐年提高，目前亦約有30個項目持續與客戶進行研發，依目前能見度，樂觀看待LED車燈模組、車燈控制器產品熱度延續2025年。