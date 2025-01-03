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不畏精品衰退 SOGO復興館2024年穩坐全台百貨前3名

中央社／ 台北3日電

遠東SOGO百貨資深副總吳素吟今天表示，受出國潮影響，2024年全台SOGO營收為新台幣525億元，約持平。業績王復興館含稅190.6億元，精品雖衰退6%，但有望穩坐全台百貨單店業績前3名。

至於大巨蛋遠東Garden City的A和B區商場，將在今年陸續開出，預估2026年Garden City全店營收將擠入百億元俱樂部，加上復興館和忠孝館年營收皆破百億元，SOGO東區霸主地位穩固。

SOGO為衝刺2025年開年業績，今天舉辦歲末促銷媒體交流會。吳素吟表示，看好過年買氣，今年歲末促銷檔期9日開跑，首次攜手中國信託SOGO聯名卡，指定業種合併最高回饋13%，回饋僅次週年慶，希望今年1月業績能成長20%。

SOGO復興館為全台SOGO業績最高，復興館店長許淑賢說，2024年受出國潮影響且有部分樓層改裝，精品業績年減6%、化妝品年減1.2%；去年12月受惠氣溫持續下降，服飾類銷售加持，第4季珠寶業績穩住，2024年復興館營收含稅為190.6億元，年減僅個位數。

放眼全台百貨2024年營收，新光三越台中中港店營收含稅為258.3億元，台北101尚未公布營收，但外界預估有望續破200億元，估復興館可穩坐第3名。

許淑賢表示，2025年仍有部分樓層持續改裝，今年關鍵就看精品表現，若能持平，復興館整體業績有望成長1至2%，全館營收估183億元。

另外，SOGO坪效王忠孝館2024年營收含稅為123億元，年增0.2%。忠孝館店長賴必昌指出，忠孝館已是連續3年成長，主因是改裝引進新商品帶入新客群以及主顧客黏著度高，2025年忠孝館估營收含稅為124億元，成長1%。

遠東Garden City已於2024年開出C區和D區，貢獻SOGO約10億元業績。吳素吟透露，A區影城棟預計今年5月底或6月初開幕，第4季將開出B棟商場棟，等於2026年遠東Garden City全區開幕，年營收估可達100億元，屆時SOGO東區將擁有復興館、忠孝館和GardenCity等3個破百億元百貨。

SOGO 營收

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