7-ELEVEN 搶攻新年寵粉經濟 線上線下三重活動陸續開跑

統一超（2912）旗下7-ELEVEN為滿足會員除舊布新、年貨採買需求，串聯超過7,000家門市與OPENPOINT APP，線上線下分別祭出三重寵粉活動，包含1月8日開跑的「時來運轉開心價──會員滿額三重優惠」與「SNOOPY 75周年全店精品集點」，1月15日起的「APP時來運轉刮寶趣」，滿足1,800萬名會員新年消費體驗，預計挹注相關類別業績成長一至兩成。

好康優惠就近買！7-ELEVEN自1月8日至10日限時3天推出「時來運轉開心價──會員滿額三重優惠」活動，方便會員到超過7,000家門市購買禮盒、CITY系列、零食、糖果等指定13大類別商品享有第一重優惠，每滿250元立折25元；第二重選用6大支付工具結帳，滿1,000元立折50元，可與第一重優惠並行使用，等於滿千享85折優惠；第三重全店購物結帳金額滿1,000元加贈好禮4選1，精選主婦最愛的PASEO三層抽取式衛生紙、年度暢銷的農心辛拉麵組、冬季必備的暖暖包組，以及限量兌換的史努比75周年限定絨毛公仔提袋，7-ELEVEN以超有誠意的下殺折扣、超實用的滿額贈禮，寵愛會員再+1！

治癒經濟正夯！7-ELEVEN元月首檔全店精品集點活動，自1月8日起可愛巨獻SNOOPY 75周年系列周邊，開發居家擺飾、寵物用品、3C周邊、生活家電、出遊包袋等超過50款商品，包含即將引爆蒐藏熱潮的66款Peanuts家族限定徽章、小卡，可搭配門簾整套珍藏，為新年居家布置換新的超萌首選；全球限量共1,000尊的75周年模型雕像，有金裝版與經典版雙重選擇，鐵粉絕對要第一時間開搶！80公分超巨化的75周年紀念絨毛玩偶、蛇年限定50公分彎彎蛇年史努比玩偶、花生造型公仔磁鐵5入組、12cm水晶球時鐘燈光款、造型藍牙音箱、桌上收納櫃、造型小椅凳、房子造型寵物窩等豐富生活單品，為粉絲們的居家與辦公環境增添新意；另外還有不用集點的史努比絨毛公仔提袋當筆加價購活動，輕鬆把史努比兄弟姊妹、糊塗塌客帶回家，超萌周邊拉好拉滿粉絲情緒價值！

超「錢」搶進刮刮樂商機，7-ELEVEN自1月15日至2月11日止，於OPENPOINT APP推出「時來運轉刮寶趣」活動，活動期間每位會員每日可以免費玩1次，有機會抽中大獎8,888點OPENPOINT紅包、一點可折抵1元現金；每日免費額度使用完還想玩的會員們，可以選擇使用兩點OPENPOINT兌換一張刮刮樂試手氣，活動期間參與APP刮寶趣活動次數最多的TOP5超級玩家，可額外獲得最高8,888點OPENPOINT點數紅包；邀請朋友參加APP刮寶趣活動的會員們，可集滿OPEN將貼紙參加金喜加碼抽活動，有機會抽中iPhone 16 pro、PS5 Slim輕型光碟版主機、Nintendo Switch OLED版主機等豐富大獎，提早用高額點數紅包、最新3C電玩寵愛1,800萬名會員、歡喜迎新年。

此外，滿足會員農曆春節點光明燈、補運的新年需求，即日起OPENPOINT APP更推出10點OPENPOINT兌換「鎮瀾宮光明燈補運組暨大甲媽金身錢母」抽獎券 ，兌換期限至1月12日止，兌換越多張、中獎機率越高，預計將於1月14日抽出50位幸運兒，每位皆可免費獲得市價近兩千元的祈福大禮包，每組內含點燈祈福儀式、補運法會、貼身招財錢母與蛇年金牌吊飾等豐富的開運服務與貼身法器，差異化服務持續擴大寵粉效益。