快訊

女子高山症發作疑遭7山友丟包卑南主山 搜救隊找到人了

全台冷吱吱…明白天短暫回溫 下周大陸冷氣團先乾後濕探10度

7-ELEVEN 搶攻新年寵粉經濟 線上線下三重活動陸續開跑

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
7-ELEVEN搶攻新年寵粉經濟 線上線下三重活動陸續開跑。統一超／提供
7-ELEVEN搶攻新年寵粉經濟 線上線下三重活動陸續開跑。統一超／提供

統一超（2912）旗下7-ELEVEN為滿足會員除舊布新、年貨採買需求，串聯超過7,000家門市與OPENPOINT APP，線上線下分別祭出三重寵粉活動，包含1月8日開跑的「時來運轉開心價──會員滿額三重優惠」與「SNOOPY 75周年全店精品集點」，1月15日起的「APP時來運轉刮寶趣」，滿足1,800萬名會員新年消費體驗，預計挹注相關類別業績成長一至兩成。

好康優惠就近買！7-ELEVEN自1月8日至10日限時3天推出「時來運轉開心價──會員滿額三重優惠」活動，方便會員到超過7,000家門市購買禮盒、CITY系列、零食、糖果等指定13大類別商品享有第一重優惠，每滿250元立折25元；第二重選用6大支付工具結帳，滿1,000元立折50元，可與第一重優惠並行使用，等於滿千享85折優惠；第三重全店購物結帳金額滿1,000元加贈好禮4選1，精選主婦最愛的PASEO三層抽取式衛生紙、年度暢銷的農心辛拉麵組、冬季必備的暖暖包組，以及限量兌換的史努比75周年限定絨毛公仔提袋，7-ELEVEN以超有誠意的下殺折扣、超實用的滿額贈禮，寵愛會員再+1！

治癒經濟正夯！7-ELEVEN元月首檔全店精品集點活動，自1月8日起可愛巨獻SNOOPY 75周年系列周邊，開發居家擺飾、寵物用品、3C周邊、生活家電、出遊包袋等超過50款商品，包含即將引爆蒐藏熱潮的66款Peanuts家族限定徽章、小卡，可搭配門簾整套珍藏，為新年居家布置換新的超萌首選；全球限量共1,000尊的75周年模型雕像，有金裝版與經典版雙重選擇，鐵粉絕對要第一時間開搶！80公分超巨化的75周年紀念絨毛玩偶、蛇年限定50公分彎彎蛇年史努比玩偶、花生造型公仔磁鐵5入組、12cm水晶球時鐘燈光款、造型藍牙音箱、桌上收納櫃、造型小椅凳、房子造型寵物窩等豐富生活單品，為粉絲們的居家與辦公環境增添新意；另外還有不用集點的史努比絨毛公仔提袋當筆加價購活動，輕鬆把史努比兄弟姊妹、糊塗塌客帶回家，超萌周邊拉好拉滿粉絲情緒價值！

超「錢」搶進刮刮樂商機，7-ELEVEN自1月15日至2月11日止，於OPENPOINT APP推出「時來運轉刮寶趣」活動，活動期間每位會員每日可以免費玩1次，有機會抽中大獎8,888點OPENPOINT紅包、一點可折抵1元現金；每日免費額度使用完還想玩的會員們，可以選擇使用兩點OPENPOINT兌換一張刮刮樂試手氣，活動期間參與APP刮寶趣活動次數最多的TOP5超級玩家，可額外獲得最高8,888點OPENPOINT點數紅包；邀請朋友參加APP刮寶趣活動的會員們，可集滿OPEN將貼紙參加金喜加碼抽活動，有機會抽中iPhone 16 pro、PS5 Slim輕型光碟版主機、Nintendo Switch OLED版主機等豐富大獎，提早用高額點數紅包、最新3C電玩寵愛1,800萬名會員、歡喜迎新年。

此外，滿足會員農曆春節點光明燈、補運的新年需求，即日起OPENPOINT APP更推出10點OPENPOINT兌換「鎮瀾宮光明燈補運組暨大甲媽金身錢母」抽獎券 ，兌換期限至1月12日止，兌換越多張、中獎機率越高，預計將於1月14日抽出50位幸運兒，每位皆可免費獲得市價近兩千元的祈福大禮包，每組內含點燈祈福儀式、補運法會、貼身招財錢母與蛇年金牌吊飾等豐富的開運服務與貼身法器，差異化服務持續擴大寵粉效益。

APP OPENPOINT 紅包

延伸閱讀

「史努比狗狗」又來了 瑞士潮黑酷表第三彈 全球限量

星巴克「大杯買1送1」又來了！連續2天 開喝全系列星冰樂、太妃核果那堤

史努比回台北了！新主題「甜點世界快閃店」冬至登場　免費入場衝一波　加碼「彎彎蛇史努比、史努比茄芷袋」獨家開賣

超大型「貓貓蟲咖波」現蹤台中！10週年快閃與特展同步開跑，還有限量周邊必買

相關新聞

針對轉投資台智電 中鋼發重訊說明了

針對外界指稱轉投資台智電計畫統購25年、總價5,500億元的綠電，以及轉投資興達海基虧損64億元等情事，中鋼（2002）...

產地標中國台灣 微熱山丘澄清：中國經銷商重新貼標

民進黨立委王定宇在臉書指出，台灣糕點品牌微熱山丘生產地標示「中國台灣」，外包裝也印上簡體字。微熱山丘今天發出聲明表示，微...

萊爾富福袋「台積電股票」幸運兒出爐！還有兩次抽獎機會

萊爾富超商先前公布新春「春節福袋」商品抽台積電（2330）股票，引起民眾熱議。萊爾富3日於官方粉絲專頁「萊爾富超商Hi-...

MG HS 1.5T已滿足國產化要求

政府祭出國產化新制率新規定，導致MG Taiwan去年8月起無法交車，嚴重影響掛牌數，但MG官網今日宣布，MG HS 1.5T滿足國產化要求，回到市場，但價格較先前高出2.4萬元。

三陽豐收！HYUNDAI 新車熱銷市占率創新高 連續五年銷售正成長

三陽（2206）總代理HYUNDAI汽車以全面的產品布局與創新經營策略，2024年國內汽車總市場銷售量約45.8萬台，雖...

安集金屬3D列印接獲無人機零組件訂單

太陽能廠安集去年以金屬3D列印成功開發商用無人載具系列產品，近期與翔大公司合資成立集翔電子動力公司，從事無人機零組件生產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。