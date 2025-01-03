遠東SOGO去年業績500.4億元 約與2023年持平

遠東SOGO 2024年業績500.4億元約與2023年持平。SOGO表示，大巨蛋餐廳區、地下街已經開始貢獻業績，大巨蛋影城5月底可以加入營運，預計第4季主要商場可以正式開幕。

SOGO喊出今年一月份（歲末檔期）要較去年成長20％以上，全年才有機會穩健成長，復興館、忠孝館有信心在新春業績就開紅盤。

SOGO復興館副理李白鈺指出，預計2025年新春檔期業績（含福袋、年菜、禮品）可達2.5億元。其中，新春快閃店整檔業績目前達700萬元，春節禮盒從12月開賣至今較去年檔期成長200%，隨後福袋開放銷售將大幅挹注整體歲末業績。

2024年SOGO復興館去年業績181.6億元，較2023年的189億元衰退4%，主要因為櫃位改裝、國際精品衰退。今年也會有大幅度改裝。

SOGO忠孝館主管張秀如則預計新春檔期業績能在超市年菜、禮盒開賣後，帶來雙位數業績成長。忠孝館店長賴必昌表示，2024年忠孝館業績為123億，成長0.2%，微幅成長，主要受惠於黃金價格飆漲，所有業種黃金表現最好，成長三成。看好歲末促銷回饋高，有望再帶動一波收益。

此外，賴必昌指出，隨著自煮潮興起帶動超市生鮮食材成長一成、鍋具成長兩成，其他業種如相機、戶外商品也成長20%。明年第1季忠孝館B1女裝樓層會改裝，將會新引進5%新櫃，2025年預計會引進35個新櫃點，約與去年持平。

精品的部分，SOGO副總經理吳素吟指出，國外如日本的精品銷售價格有悄悄調漲，會影響國人購買意願，希望台灣的精品銷售能夠穩住。SOGO復興館副總經理許淑賢也表示，復興去年精品平均業績雖減少6%，但疫情期間三年成長了100%，疫後第一年只減6%可以接受，認為精品的銷售狀況會逐漸恢復常態。