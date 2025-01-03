萊爾富福袋「台積電股票」幸運兒出爐！還有兩次抽獎機會

萊爾富超商先前公布新春「春節福袋」商品抽台積電（2330）股票，引起民眾熱議。萊爾富3日於官方粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」進行公開直播，抽出第一張「台積電股票」。根據3日台積電收盤價，每張股票價值約107.5萬元。

萊爾富為讓民眾在「龍」尾「蛇」頭能博個好兆頭，迎接金蛇年共發行五款「春節福袋」商品，包含「金蛇年發財卡」、「楽玩多WAYTOFUN福箱」、「MAJOR MADE x 柯震東Kai Ko聯名公益福暖箱」、「2025 3C資訊超值福袋組」與「金蛇年福袋」，總量為35.1萬，販售價格從100元至999元，總獎值高達逾400萬元。

其中，最受民眾矚目的莫過於將抽出3名頭獎「台積電股票」幸運得主，萊爾富也於3日下午3點，在萊爾富Facebook官方粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」進行公開直播，並抽出第一名「台積電股票」幸運得主，同時由豫立國際法律事務所劉依萍律師與網路徵選民眾林先生一同見證、參與抽球，線上直播總觀看人數更吸引近兩萬人次在線觀看。

此次活動抽出的第一張頭獎「台積電股票」，根據3日台積電收盤價，每張股票價值約107.5萬元。幸運得主中獎的抽獎編號為「136249」。萊爾富表示，第一張「台積電股票」中獎名單將於3日傍晚前公告於萊爾富官網，並於1月6日以簡訊通知中獎者，中獎者須自行上萊爾富活動官網下載「機會中獎回函」，並於指定日內配合辦理中獎回函、贈與股票轉帳等事宜，中獎之所得稅將以辦理贈與股票轉帳的前一日收盤價為準。

萊爾富今年的「春節福袋」頭獎下重本祭出「台積電股票」共三張，除了看好護國神山的魅力外，已突破千元關卡的股價加上穩定的配息，對很多民眾來說既有增值、保值的功能，也能當圓夢金，是物超所值的新年大禮。

萊爾富也提醒，如果民眾手上有「春節福袋」還沒登錄序號「抽台積電股票」，請記得一定要在114年3月7日前掃描QR code至指定活動頁，加入會員並完成登錄序號，才可享有抽獎資格。

下次抽出第2張與第3張頭獎「台積電股票」時間分別為2月3日與3月10日，民眾記得要把握登錄序號時間。另外，沒順利當上「台積電」幸運股東的民眾也不用氣餒，3月10日直播結束還有彩蛋，民眾記得要保留金蛇年發財卡與抽獎券，敬請期待後續萊爾富公布的「彩蛋」好消息。