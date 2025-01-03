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麗升能源攜手開鴻能源 開發佳冬地區漁電共生案場

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

麗升能源科技（8087）（原名「華鎂鑫」）宣布已與開鴻能源股份有限公司簽訂合資及工程承攬等協議，共同於佳冬地區開發漁電共生案場。

本專案由麗升負責開發、EPC工程承攬及維運，配合專案進度申設營建期可陸續挹注麗升營收，配合專案進度申設營建期，可陸續挹注麗升約12.7億元營收，未來20年營運期間，每年亦可為麗升帶來長期穩定的維運及資產管理收益。

麗升表示，太陽能電廠投資營運期間至少20年。

目前政府政策推行「養殖為本、綠能加值」，麗升秉持支持政府政策並落實企業ESG之精神，採取雙管齊下策略，除開發及建置室內魚塭外，更與產學界合作，透過導入智慧化養殖設備與技術，讓養殖戶世代傳承得以無縫接軌，另一方面也將成功經驗模組化並複製推廣到各地方案場，促成養殖漁業升級。

開鴻能源為綠能投資平台，旨在協助產業進行能源轉型，合作雙方目標方向一致，而公司在手案量充足，未來於多贏目標下不排除擴大合作，繼續創造更多再生能源開發投資機會，共同邁向淨零碳排的最終目標。

太陽能電廠 綠能

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