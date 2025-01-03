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中華車 MG HS 1.5T 符合國產車自製率供應販售漲2.4萬元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

因為國產車自製率規範影響生產銷售多時的MG品牌終於突破局面。 MG Taiwan 3日在官網公布HS 1.5T車款的新售價，1.5T的車價在自製率提高之後，售價從91.5萬元提高為93.9萬元，上漲2.4萬元。但若選擇2024年生產車款則維持舊價。

MG車款包括HS 1.5T與2.0T以及PHEV車型，以及ZS車款，目前已審核通過的1.5T為原先銷售量突出的車款。中華車（2204）強調，MG品牌全力配合與支持政府政策， MG品牌堅持 「超規滿配」 的產品策略， MG品牌後勤服務不受影響，車主權益不變。

之前因為國產車自製率的規範，MG品牌自去年8月開始生產與交車受到重大影響，中華車加速國產化作業，並經產發署審核之後，MG的生產終於重見光明。

MG Taiwan 3日正式宣布2025年旗下各車型新售價，相關資訊說明如下：

1. HS 1.5T旗艦版：

‧ 2024年12月底前出廠：HS 1.5T旗艦版將維持原價，數量有限售完為止。

‧ 2025年起出廠：HS 1.5T旗艦版將以新價格販售。

2. HS 2.0T旗艦版、HS PHEV旗艦版、ZS 1.5L旗艦版限量接單中

‧ MG Taiwan 旗下 HS 2.0T旗艦版、HS PHEV旗艦版、ZS 1.5L旗艦版持續推動自製率提升計畫中。

‧ 2024年12月底前出廠：HS 2.0T旗艦版、HS PHEV旗艦版、ZS 1.5L旗艦版將維持原價，數量有限售完為止。

‧ 2025年起出廠：HS 2.0T旗艦版、HS PHEV旗艦版、ZS 1.5L旗艦版將以新價格販售。

3. MG4旗艦版、MG4 XPOWER維持預購接單 :

‧ MG4旗艦版與MG4 XPOWER持續推動自製率提升計畫中。

MT Taiwan指出， 對於至今無法完成交付訂單的每一位準車主，MG Taiwan深表歉意，「我們正積極克服政策要求與滿足自製率規定」。

針對已繳NT$ 20,000 元訂金的準車主，MG Taiwan承諾目前已成交訂單之交易條件維持不變，同時在車輛尚未進入生產排程前，將秉持品牌誠信原則，提供無條件退訂機制，給予每一位準車主安心保障。

MG4車系維持預購、展間賞車與試乘服務，未來依據訂單成立順序交車。

國產車

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