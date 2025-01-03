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MG回來了 中華車：MG HS 1.5T已滿足國產化要求

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
中華車宣布，MG HS 1.5T已經滿足國產化要求。圖／MG Taiwan提供
中華車宣布，MG HS 1.5T已經滿足國產化要求。圖／MG Taiwan提供

政府祭出國產化新制率新規定，導致中華車導入的MG品牌去年8月起無法交車，嚴重影響掛牌數，但中華車今日宣布，MG HS 1.5T滿足國產化要求，回到市場，但價格較先前高出2.4萬元。

中華車表示，2024年12月底前出廠的HS 1.5T旗艦版將維持原價91.5萬元，數量有限售完為止， 2025年起出廠：HS 1.5T旗艦版將以新價格93.9萬元販售。

對於MG其他車型，中華車也說，MG Taiwan旗下HS 2.0T旗艦版、HS PHEV旗艦版、ZS 1.5L旗艦版持續推動自製率提升計畫中，也限量接單中。

而2024年12月底前出廠：HS 2.0T旗艦版、HS PHEV旗艦版、ZS 1.5L旗艦版將維持原價106.9萬元、121.9萬元、74.9萬元，數量有限售完為止，而2025年起出廠：HS 2.0T旗艦版、HS PHEV旗艦版、ZS 1.5L旗艦版將以新價格109.9萬元、124.9萬元、76.9萬元販售，價格高出2至3萬元。

中華車指出，MG4旗艦版與MG4 XPOWER持續推動自製率提升計畫中，對於至今無法完成交付訂單的每一位準車主，MG Taiwan深表歉意，正積極克服政策要求與滿足自製率規定。

中華車表示，針對已繳2萬元訂金的準車主，MG Taiwan承諾目前已成交訂單之交易條件維持不變，同時在車輛尚未進入生產排程前，將秉持品牌誠信原則，提供無條件退訂機制，給予每一位準車主安心保障，MG4車系維持預購、展間賞車與試乘服務，未來依據訂單成立順序交車。

中華車也強調，新政策不影響後勤零件供應，將一如既往盡心為每位MG車主提供賓至如歸的保修體驗，MG品牌全力配合政策，持續加速提升在地化供應鏈合作價值比率，未來，中華車將全力協助MG品牌加速提升在地化供應鏈合作價值比率，持續與產發署和台灣協力廠密切合作，為台灣汽車產業永續發展提供助力，並致力MG旗下所有車型盡快達成核可標準，以期早日將車輛交付給候車車主。

中華車

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