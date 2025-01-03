經部通過統一旗下「大智通文化」再投資12億元 打造智慧化物流中心

經濟部投資台灣事務所3日通過統一超商（2912）旗下之電子商務物流中心「大智通文化行銷公司」投資12億元打造智慧化物流中心，因應電商物流需求與提升運作效率。這也是大智通文化行銷公司第二次申請投資台灣。

投資台灣事務所3日通過六家企業共同擴大投資臺灣，包括根留企業方案的大智通文化，與中小企業方案的員創能源、卓力工業、成川鋼管、毅和實業、優克美科技。

經濟部表示，大智通文化行銷（股）公司為統一超商旗下之電子商務物流中心，涵蓋7-ELEVEN門市的電子商務、網購店取及出版品物流，並為多家知名電商提供第三方物流服務，實現高效的線上線下整合。公司已於2022年首次申請根留企業方案，為致力於智慧化轉型，將再投資逾12億元申請第二案，打造智慧化物流中心，以因應電商物流需求與提升運作效率。該中心將導入高速智慧分揀系統、自動化倉儲與分揀機器人等設備，顯著提升作業效率及產能，亦規劃綠色能源應用，每年辧理溫室氣體盤查，採用低碳設備等。

員創能源投資近5億元於彰化縣芳苑鄉設立「生質能源休閒產業園區」，該園區引進先進的「高溫霧化水解技術」，處理有機廢棄物，轉化為液態和固態肥料，並導入智慧化設備與物聯網系統，以提升產能並精確掌握運行狀況。

深耕於金屬表面加工處理的卓力工業，為因應大型營建鋼構表面處理需求成長，預計斥資逾1億元於彰濱產業園區金屬表面專業區設立新廠。新廠將引進全自動化表面處理生產線與智慧能耗管理系統，提升生產效率並降低能源消耗。同時，推動數位化升級，建置涵蓋設備稼動監控、APS排程、MES管理及能耗分析的數位生產管理系統，實現訂單至出貨的全流程自動化與智慧化。

全台規格最齊全的鋼管產品製造商成川鋼管，已於2020年首度通過中小企業投資方案，由於現有產線已達滿載，公司計畫再度申請第二案，於彰化縣花壇鄕投入近8億元增設新廠，以因應國內市場的需求。

毅和實業專注於預拌混凝土的生產及銷售，計畫預計投入近5億元，於新竹縣寶山鄉增設全密閉式倉儲智慧化產線，全面提升原料入倉及生產效率並能大幅降低對廠區周遭之環境影響。

優克美科技將於彰化縣和美鎮新建廠房，全面導入智慧辨識、自動監控、智慧預警及健康防霉管理等系統，並以數位化管理，優化作業效能與產品品質。

截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,625家企業超過2兆4,591億元投資，預估創造15萬8,986個本國就業機會，其中「根留台灣企業加速投資行動方案」有202家根留企業投資約5,891億元，創造2萬8,589個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引1,095家中小企業投資約5,328億元，帶來3萬9,715個就業機會；後續尚有35家企業排隊待審。