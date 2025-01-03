「鈔想出國」合庫 APP 預約提領外幣現鈔 優惠活動搶便宜

適逢農曆新年連假前夕，合作金庫銀行為滿足客戶想趁著假期出國旅遊，對於外幣現鈔的需求，現推出「鈔想出國」行動網銀預約提領外幣現鈔優惠活動，活動期間內透過合庫行動網銀APP預約提領美元與日圓現鈔即享有優惠。

合庫表示，本次優惠活動鎖定美元及國人最愛旅遊地點之一的日本，自1月3日至1月23日，透過合庫行動網銀APP，預約提領外幣現鈔，即可享有美元匯率減碼0.03，日圓匯率減碼0.001的優惠，相關活動詳情參閱合庫官網、「合作金庫 你的理財金庫」Facebook粉絲專頁或是「合作金庫銀行」官方LINE帳號。

本次活動期間於農曆新年連假前夕，方便已排定旅遊行程的客戶參與，合庫APP提供「夜間預約」、「匯率到價」推播通知服務，隨時掌握最佳換匯時機。透過合庫APP申請外幣數位存款帳戶，除可享美元、人民幣、澳幣及南非幣定存利率加碼優惠外，前述4種幣別活存餘額如達門檻，限額內享有活存利率加碼優惠。此外，可再參加金庫幣集點活動，可兌換實用的LINE POINTS或7-ELEVEN購物金。IOS及安卓用戶可分別至APP Store 或Play商店搜尋「合作金庫」下載安裝。