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長庚國小認識埤塘文化獲信義房屋「社區一家」首獎

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
長庚國小師生不僅認識埤塘文化，還改善校園生態。（圖：信義房屋提供）
長庚國小師生不僅認識埤塘文化，還改善校園生態。（圖：信義房屋提供）

桃園市龜山區長庚國小六年二班以「長常金黑埤，庚學愛永續」計畫，獲得信義房屋「社區一家」全民社造行動計畫《深耕校園類》國小師生組首獎，他們走出舒適圈認識當地埤塘文化，並再造屬於長庚的生態池「金黑埤」，更分享所學，策展讓校內學生都有收穫，這段學習旅程不僅促進社區共融，對於已畢業的六年二班學生來說，是最好紀念禮物。

桃園市龜山區長庚國小六年二班提案的計畫，以埤塘為議題，透過校內的環境課程延伸，推動校園與社區的連結，包括里長、社會團體都共同支持，學生們不僅增進認識桃園埤塘文化，更提升了學生的環境意識與SDGs理念，也讓更多人認識埤塘生態的重要性，並探討如何實現與自然環境的和諧共存。

在社區一家20周年頒獎典禮上，長庚國小的老師陳則穎感謝信義房屋提供參賽機會，並讓學生們有機會展現自己的學習成果，更感謝學校的同仁、家長的全力協助，「孩子們不僅在課堂上學習，他們在親自流汗、投入到改造生態池的過程中，感受到了成就感，也學習到環保知識，並增進對家鄉的認同感與歸屬感。」

長庚國小的學生們不局限於課堂學習，還積極走出舒適圈，進行戶外探索與實踐。尤其是在冬季，學生們親自參與校園生態池的改造工作，將原本普通的池塘改造成了屬於長庚國小的「金黑埤」。這個生態池的改造工作讓學生們在實際操作中學到了許多關於環境保護與生態系統的寶貴知識。

已畢業的六年二班的學生表示，他們走訪了許多埤塘，做了大量的調查，並學習如何創造一個屬於長庚的生態池，這段經歷不僅讓他對自然生態有了更深刻的理解，更深入了解家鄉的美好。

信義房屋表示，社區一計畫家已推動長達20年，投入資金逾五億元，協助3400多個社區圓夢，每年3月1日至4月30日為計畫徵件期，不限主題、不分男女老少，只要有讓社區變好、地方更好的創新想法，都可以參加提案。

信義房屋 自然生態 長庚

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