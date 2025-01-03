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信義嘉和感恩聚餐 「一家一菜」牽起社區凝聚力

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義嘉和社區「一家一菜感恩聚餐」與住戶才藝表演，凝聚社區情感，並實施碳盤查展現永續行動。（圖：信義房屋提供）
信義嘉和社區「一家一菜感恩聚餐」與住戶才藝表演，凝聚社區情感，並實施碳盤查展現永續行動。（圖：信義房屋提供）

由信義嘉和社區管委會主辦，東京都物業公司及信義開發社區營造協辦的「感恩節闔家團聚活動」，於上月底圓滿落幕，此次交流會以「一家一菜感恩聚餐」為主題，邀請住戶參與，包括住戶親手準備的家庭料理、才藝表演及頒獎典禮，共同打造專屬社區獨有的節慶氛圍。

以感恩節的主題，主持人表達著對社區滿滿的感恩，及感謝各位住戶的共襄盛舉，其中社區居民最喜愛的「一家一菜」環節，在活動前住戶們共同到宴會廳進行餐點佈置擺盤，精心準備各式佳餚與好鄰居們分享。

多位住戶們說明本次準備的特色佳餚以健康與營養為主，其中住戶張女士表示：「知道社區小朋友多，今天準備的炒麵是孫兒最喜歡的營養餐點，以均衡的蛋白質、蔬菜和碳水化合物組成，吃完不僅補充能量還無負擔。」

另一位住戶邱先生也準備了水果拼盤，並介紹其為運動後的最佳補充食品。飯後住戶許先生分享了家中日常茶飲高山茶，與鄰居們共同品嚐，促進了芳鄰間的交流。

才藝表演更是本次活動的一大亮點，卡林巴琴（拇指琴）社帶來空靈動人的樂曲，英語社的小朋友們則以活潑的感恩節舞蹈獲得滿堂彩，此外還有住戶們熱情投入的歌唱表演，讓演出者家人們拿起單眼相機拍攝留念。

活動現場特別準備投票板，邀請住戶們投下自己最喜歡的餐點及表演，讓住戶們彼此交流及投票互動。頒獎環節的禮品皆由社區住戶共同贊助參與，活動全程圍繞感恩的主題展開，無論是餐點準備、才藝表演還是互動討論，都體現了感恩與共享的精神。

活動尾聲，收到住戶們說：「感謝信義社造的合辦，讓信義社區更融洽」、「感謝社造如此用心，讓社區能更美好!」信義開發社區營造表示，本次活動首次進行碳盤查，邀請永續部門同仁協助計算碳排量，藉由推動住戶自備碗盤與環保杯參與活動，達到減少碳排放的目標，當天到場八成住戶選擇使用自備餐具，共同為環保貢獻了一份力量。未來也將持續致力於透過打造「友鄰社區」的理念，讓每一位居民都能在走入社區大門如同回到家一般，在社區找到歸屬感，享受和諧、互助的生活環境。

感恩節 投票 社區營造

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