上曜看好台南成AI科技重鎮 新案甫推出吸引逾300組詢問

上曜（1316）3日表示，看好台積電（2330）、ASML等國際半導體大廠進駐南科，大台南地區將成為AI科技重鎮，首次推出全新建案「城之芯」，目前詢問度已有高達300-400組，預期該案單坪售價有望以45萬元以上開出，為中長期營運挹注良好動能。

上曜建設表示，上曜深耕台南房地產市場多年，以精湛建築工藝，在市場上建立優良口碑，包括「湖美帝堡」、「帝凡內」、「梅菲爾」、「THE KING」、「湖映白」等建案銷售都創佳績。

根據南科管理局統計數據，南科園區至10月的營業額已達1.71兆元，超越2023年全年營業額1.58兆元，以今年的成長率40.63％估算，再加上11、12月兩個月的營收，2024全年營業額可望突破2兆元，創下國內科學園區歷來新高，也帶動周邊紅利人口商機。

上曜表示，看準南科園區快速增長的經濟動能與住宅需求潛力，首座南科建案「城之芯」，其位於台南最具發展潛力的善化新東區，且交會於站前生活圈與LM富人圈。

該案周邊交通網絡發達，不僅鄰近國道三號善化交流道，開車族可輕鬆銜接南北高速公路網，快速抵達台南市區、高雄等地，更坐落在善化火車站及南科火車站之間，可輕鬆搭乘火車通勤，更能快速連結高鐵網，南北往來無礙。

上曜表示，「城之芯」以嚴謹建構安全制震宅，選用頂級建材，旨在打造一個舒適、健康、品味的居家空間，此外，更導入集團子公司世紀民生之領先業界導入AI智慧科技，透過AI機器人送餐、送貨、語音互動、及結合智慧門鎖等功能，打造全新居住安全性、準確性、便利性等多項體驗，大幅提升住戶生活品質，滿足現代人對智慧生活的追求。

上曜指出，「城之芯」不只是高端住宅的典範，更是上曜在南科房地產市場布局的重要一環，以善化近期實價登錄揭露，平均單坪售價40萬元以上來看，目前上曜「城之芯」以高規格建材與智慧化住宅設計，專為南科園區新興科技菁英及家庭打造，新案剛推出，詢問度已有高達3-400組，且預期有望單坪售價將以45萬元以上開出，能為公司未來營運注入良好動能。

展望未來，上曜表示，仍保持審慎樂觀看法。除了旗下「THE KING」、「雲謙」、「梅菲爾」等成屋之餘屋持續銷售外，預售屋的「湖映白」銷售率已逾九成，再加上子公司斐成今年推案的「城之樹」銷售率也已逾六成，並插旗台南市中西區府前段正市中心、其他子公司取得台南市善化區善新段地號（南科LM特區）等，隨著集團土地庫存增加，也推升集團目前在手案量居高，將挹注集團未來營運表現持續放大。