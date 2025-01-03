吸引力法則！信義房屋傅靖傑27歲接任店長 帶領團隊正向成長

信義房屋三民店經理傅靖傑從小就設下目標，想要一間購入屬於自己和家人的房子。加入信義房屋後，他結合曾經任職過的餐飲服務業及傳產業務經驗運用在房仲職務，以毅力、專業及「吸引力法則」，為房仲生涯創造高績效，在27歲這年挑戰管理職成功，接任分店店主管，並在信義房屋購屋、成家。傅靖傑不但實現兒時目標，更推己及人，幫助客戶找到理想家園、及同仁成長與共好，共同實現家業夢想。

傅靖傑在大學期間在餐飲業打工，亦擔任過餐廳店長，奠定他服務人群、管理店務的能力，也曾在甫出社會時，在傳產做過業務，讓他習慣商業洽談、及培養不畏挫折的行動力。加入信義房屋後，傅靖傑平均每天在商圈派發傳單(派報)的時間超過六小時，快速累積被認識、及服務客戶的機會，曾有一位客戶，因為信任他，甚至在南下離家期間，委託他到其家中餵養貓咪。

傅靖傑的貼心服務，不但為許多客戶找到理想中的家園，更給予客戶超越期待的感受。傅靖傑充滿毅力、專業及親和力的特質，也讓他在進入信義房屋四個月內就達成新人業績目標，提前轉正，甚至得到新人最高榮譽「新秀獎」，在擔任房仲業務三年後，依自己設定的職涯目標，在27歲這年選上並接任店主管的工作。

傅靖傑表示，相較業務工作主要在服務客戶、達成個人目標，擔任店主管更需多面向聚焦，不但自我管理要做好，更需要協助同仁發展，才能讓團隊正向發展。他認為因材施教及溝通，是他管理上的兩大重點。

針對績優及經驗豐富的同仁，他會在支援以及授權間取得平衡，做同仁最大的後盾；新進業務，則是需要啟發其思考能力，協助他找到自己的步調及成就感所在，讓同仁自主成長茁壯。

傅靖傑也善於聆聽，先讓同仁充分表達自己的想法與需求，才能給予輔助或修正，這樣不但能有效解決問題，更能與夥伴建立信任，從而激發出團隊成員間的潛力與熱情，共同達成團隊目標。

傅靖傑表示，自己的座右銘是「吾心信其可成，則千方百計」，他相信，立定目標後就往前邁進，持續提升專業知識、做足準備後保持正向信心，就能以「吸引力法則」讓事情有好的發展。

在工作之餘，他最常和任職於同集團信義代書的太太，追劇、烹飪，生活平實而美好。傅靖傑加入信義房屋，不但實現了個人的兒時與職涯目標，並兼顧工作及生活平衡，更帶領團隊完成共好。