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產地標中國台灣 微熱山丘澄清：中國經銷商重新貼標

中央社／ 台北3日電
圖為台灣糕點品牌微熱山丘的新年限定禮盒。圖／微熱山丘提供
圖為台灣糕點品牌微熱山丘的新年限定禮盒。圖／微熱山丘提供

民進黨立委王定宇在臉書指出，台灣糕點品牌微熱山丘生產地標示「中國台灣」，外包裝也印上簡體字。微熱山丘今天發出聲明表示，微熱山丘產品都在台灣生產，中國市場交由當地經銷商代理銷售，但中國經銷商可能會因應當地法令規定，重新貼標才能進口到中國。

王定宇日前在臉書指出，年節近了，若要買鳳梨酥當伴手禮，他會選擇送「佳德」，他並在貼文中附圖顯示，「微熱山丘」在印有簡體字的外包裝上，原產地標註為「中國台灣」。

微熱山丘今天發出聲明表示，微熱山丘所有產品均於台灣生產，出口到世界各地，並無台灣以外的生產基地；微熱山丘為寶田股份有限公司的品牌，自2009年創立以來，並無所有權易主的情事。

而寶田股份有限公司已於2018年結束上海分公司，中國市場則交由當地經銷商「微熱山丘食品（上海）有限公司」代理銷售。

微熱山丘表示，依據台灣法令規定，原產地必須標示為「台灣」才能出口，此次備受討論的商品，在台灣出廠的標示為「台灣」，但中國經銷商可能會因應當地法令規定重新貼標才能進口到中國。

另外，微熱山丘表示，微熱山丘食品（上海）有限公司為當地經銷商自行取名，與台灣微熱山丘無關，僅為經銷商合作關係。

上海

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