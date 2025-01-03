針對轉投資台智電 中鋼發重訊說明了

針對外界指稱轉投資台智電計畫統購25年、總價5,500億元的綠電，以及轉投資興達海基虧損64億元等情事，中鋼（2002）3日發重訊說明。

中鋼表示，面對全球鋼鐵產業環境變化，加上國內碳費課徵從2025年開始生效，中鋼為規劃自主減碳計畫以爭取優惠費率，布局「綠電資源」已成為2050年實現碳中和的重要戰略之一。經過審慎評估後，考量公司能力範圍內及風險可控的情況下，提報董事會決議投資台智電。

而中鋼先期投資新台幣1千萬元協助籌備成立台智電，目前尚有政府基金、國營事業、 泛官股公司及民間企業表達參與增資意願，2024年底在創新工業技術移轉公司及耀華玻璃公司管理委員會完成資金投入後，中鋼持股已降為50%，後續各潛在股東將陸續參與台智電增資計畫，中鋼持股比例會調降至12.5%。

針對媒體所提「統購5,500億元綠電」之說法，推測係台智電統購25年離岸風電共1,000億度（即每年統購40億度綠電），並以每度5.5元計算得之。惟待台智電股權架構底定後，中鋼每年依照持股比例（12.5%）自台智電獲配之綠電量僅約1億度，以每度5.5元計算，金額約5.5億元/年，並無所謂「中鋼將花費5,500億元承接綠電」情事。且此數量仍少於內部估算2030年中鋼集團所需的綠電量（5億度），需要再從其他管道補實綠電，以達成實踐2050碳中和目標，亦無超額承接之情況。

台智電所購的大部分綠電，初步規劃將依照客戶需求，以符合市場行情的合理價格出售，中鋼以股東身分可用相對低於市場行情的價格優先取得綠電，除了帶來投資收益，更有助逐年達成減碳目標，降低碳費衝擊。中鋼將持續溝通澄清，以消除集團員工及外界對參與投資台智電之疑慮。

對於興達海基投資案，中鋼指出，2018年4月轉投資成立之興達海基，所承攬的第一專案從無到有，艱辛建立產製 技術，完成6座百分百國產化水下基礎，也在第二承攬專案持續精進產製技術，並扶持國內20多家供應鏈廠商建立零組件產製技術能力，最終一年內與國內供應鏈廠商完成16座百分百國產化水下基礎。惟隨著風機快速往大型化演變，興達港水深難以運送超大型風機所需之水下基礎，因此惟有業務轉型才能讓興達海基持續經營。

中鋼目前正與興達海基經營團隊及股東全面檢視該公司產品競爭力，將在妥善運用專案技術人才、水下基礎產製技術、以及國內大型鋼構所需之廠房設施的前提下， 務實評估及規劃相關轉型可能性方案，待相關方案確認可行後，將啟動相關程序改善興達海基現有營運困境，並依規定辦理對外揭露。