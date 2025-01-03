麗升能源攜手開鴻能源 佳冬開發漁電共生案場
麗升能源今天宣布，與開鴻能源簽訂合資及工程承攬協議，共同於佳冬開發漁電共生案場。
麗升能源發布新聞稿指出，這一合作案由麗升能源負責開發、工程總承包及維運，配合專案進度將可陸續挹注麗升能源共新台幣約12.7億元營收。此外，未來20年營運期間，還有維運及資產管理收益。
據經濟部資料顯示，開鴻能源是由鴻海集團與中華開發資本合作成立，華邦電及瀚宇彩晶旗下瞳彩投資也投資入股，實收資本額8.64億元。
麗升能源表示，為讓養殖戶得以順利傳承，透過與產學界合作，導入智慧化養殖設備與技術，並將成功經驗模組化，複製推廣到各地案場。
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