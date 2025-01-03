快訊

阿扁也不愛…柯文哲連2餐吃麵包喊「受不了」 1原因寧回土城睡

快到來不及道別！跨年狂歡卻有人過不了年 急診醫嘆「2奪命殺手」

Siri偷聽對話再送廣告挨告！蘋果付天價和解金30.9億元

麗升能源攜手開鴻能源 佳冬開發漁電共生案場

中央社／ 新竹3日電

麗升能源今天宣布，與開鴻能源簽訂合資及工程承攬協議，共同於佳冬開發漁電共生案場。

麗升能源發布新聞稿指出，這一合作案由麗升能源負責開發、工程總承包及維運，配合專案進度將可陸續挹注麗升能源共新台幣約12.7億元營收。此外，未來20年營運期間，還有維運及資產管理收益。

據經濟部資料顯示，開鴻能源是由鴻海集團與中華開發資本合作成立，華邦電及瀚宇彩晶旗下瞳彩投資也投資入股，實收資本額8.64億元。

麗升能源表示，為讓養殖戶得以順利傳承，透過與產學界合作，導入智慧化養殖設備與技術，並將成功經驗模組化，複製推廣到各地案場。

新台幣 華邦電

延伸閱讀

新北義學國中體育館共構停車場 拚116年完工

桃園155公車改路線民嘆不便 交通局：配合工程調整

泰山義學國中體育館共構工程動工 2027年完工供240個車位

科技廠光電工程品質差 「綠能蟑螂」討債提報掃黑

相關新聞

三陽豐收！HYUNDAI 新車熱銷市占率創新高 連續五年銷售正成長

三陽（2206）總代理HYUNDAI汽車以全面的產品布局與創新經營策略，2024年國內汽車總市場銷售量約45.8萬台，雖...

安集金屬3D列印接獲無人機零組件訂單

太陽能廠安集去年以金屬3D列印成功開發商用無人載具系列產品，近期與翔大公司合資成立集翔電子動力公司，從事無人機零組件生產...

新竹小宅暴漲九成！房仲：科技新貴要買50坪住宅購屋壓力很沉重

永慶房產集團盤點2020年前三季到2024前三季七都55坪以上大宅和25坪以下小宅平均單價變化，小宅價格漲勢超越大宅，其...

台南是重災區？上市建商：新案剛推、3~400組詢問

央行祭出第七波信用管制後，看空聲浪大起，其中台南、高雄被點名將是重災區。不過上市建商上曜建設發布新聞表示， 上曜位於南科...

台電永安濕地「水鳥大飯店」獲環境教育認證 興達電廠成「飛鳥電廠」

黑面琵鷺好Happy！台電投入高雄永安濕地保育逾10年，透過科學化管理，結合水位調控技術，將濕地打造為適合候鳥棲息覓食的...

該買什麼產品？一表秒懂七都大小宅房價變化

高房價加上社會型態轉變，小宅需求快速增加，價格也明顯攀升。永慶房產集團比較七都55坪以上大宅和25坪以下小宅近五年單價變...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。