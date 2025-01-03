美東碼頭若罷工 航運業者：影響到春節後1個月物流鏈

美東碼頭近期再度面臨罷工談判，航運業者指出，勞資預計7日重啟談判，海運市場關注結果；罷工如果成真，要觀察持續時間長短，估計3到5天的罷工，就會影響到農曆春節後一個月的航班秩序和物流鏈。

去年10月上旬，代表美東和墨西哥灣沿岸港口的國際碼頭工人協會（ILA）與美國海運聯盟達成臨時協議，以加薪62%和解，暫停為期3天的罷工，並將現行合約展延到今年1月15日，推遲較為棘手的碼頭自動化議題，如今罷工危機再起。

外電報導，美東碼頭勞資雙方預計7日重啟談判，距離現行合約展延期至15日，將僅剩一週時間。

市場認為，罷工將造成航運市場供不應求，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海今天股價維持紅盤。

航運業者對中央社記者指出，「7日的談判結果是關鍵，目前斷言罷工與否還言之過早」；但坦言罷工風險存在，來自資方要在港口實施半自動化，碼頭工人堅持限制使用港口近20年來已存在的技術，使行業倒退，無法滿足國家未來的供應鏈需求，加上川普為碼頭工人反自動化撐腰，後續談判存在不少變數。

他進一步說，罷工如果成真，同樣要觀察持續時間長短，估計3到5天的罷工，就會影響到農曆春節後1個月的航班秩序和物流鏈。

上海出口集裝箱運價指數（SCFI）已連5週上漲，美東、美西線勁揚。航運業人士指出，最新報價到1月14日的價格比去年12月上漲1000美元，而且是沒有保障艙位的價格；如果罷工成真，原本越接近農曆年前的價格修正幅度就會越少，加上供給降低，甚至會有不跌反漲情形。