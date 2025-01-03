2024機車市場掉一成 三陽穩居市占率四成

2024年機車市場呈現衰退局面，12月整體機車市場銷量為 65,175 輛，較上月上升 7.4%，相較前一年同期下降 32.17%。2024 年全年機車市場總銷量為 752,640 輛，年減 13.55%。機車大廠三陽工業指出，2024年機車市場規模雖然縮減，但明年為汰舊換新政策最後一年，總市場可望再度回到80萬輛以上。三陽也維持四成以上的市場率。

各機車廠12月的表現分別是三陽26,695台 (市占 41.0% )、 光陽 15,902台 ( 24.4% ) 、山葉 14,078台 ( 21.6%）以及 gogoro 3,106台（4.8%）。全年部分三陽307,837台 ( 40.9% )、 光陽 200,648台 ( 26.7% )、 山葉 128,180 台（ 17.0%）、 gogoro 52,513台（7.0%）。

三陽表示，2024年國民旗艦機種全新迪爵穩定熱銷，全年銷售達53,826台，穩居全年銷售冠軍；自1月推出的新水冷機種JET SL+也持續熱銷，1-12月累積銷售達44,134台，是全年銷售亞軍；再加上運動車款DRG二代新車上市、時尚流行的CLBCU、Fiddle車系、或是運動性能的MMBCU穩定銷售，讓三陽2024年全年度市占達到40.9%，穩居銷售冠軍。

電動機車部分，12月整體銷量為 5,132 輛，較上月下降 33.64%，但 2024 全年銷量為 78,930 輛，電動機車市占率回升至雙位數，達 10.49%。Gogoro的 JEGO 熱銷累積超過兩萬輛，是近三年來首款銷量突破兩萬輛的電動機車，也是整體機車市場全年銷量第十名；性能旗艦車款 Gogoro Pulse 上市不到一年，搶進年度白牌總銷量第八名。

新年度才開始，機車業者馬上推促銷，三陽JET SL/SL+加碼購車金4,000元，限時再加贈SYM賽車廠隊彩繪安全帽和冠軍剎車導風罩；國民車款迪爵再加碼紅包5,000元，汰舊換新最高補助25,800元；CLBCU及Fiddle車系同享新春優惠7,000元，並搭配分期24期0利率(現金與分期同價)，讓全民送舊迎春之際，都能依需求輕鬆購買好車。

Gogoro 打出2025/2/2 前購買 Gogoro 指定熱銷車款享 97 折車價優惠；搭配台新 Gogoro Rewards 聯名卡購買指定車款最高贈送 3,100 點 Gogoro Smart Points，還可輕鬆分期，再領政府高額補助。此外，基隆公布公益青年電動機車補助方案，新購 Gogoro 最高補助 6 萬。