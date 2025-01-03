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三陽豐收！HYUNDAI 新車熱銷市占率創新高 連續五年銷售正成長

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
現代搶進非豪華車前三大品牌。（南陽提供）
現代搶進非豪華車前三大品牌。（南陽提供）

三陽（2206）總代理HYUNDAI汽車以全面的產品布局與創新經營策略，2024年國內汽車總市場銷售量約45.8萬台，雖然較去年同期衰退4.0%，但HYUNDAI汽車逆勢而上，以全年2.3%的成長率，實現22,682台的新車銷售佳績，連續五年保持銷售正成長。其市場占有率更攀升至4.95%，創下南陽實業代理HYUNDAI以來的最高紀錄，銷售穩居非豪華品牌第三位，展現強勁的競爭力與市場接受度。

三陽旗下南陽實業指出，HYUNDAI汽車的銷售佳績仰賴多元化的產品線涵蓋油電車、電動車與氫燃料車技術，滿足市場快速變化的需求。特別是Turbo Hybrid渦輪增壓油電科技的推出，展現綠能與高效能結合的技術實力，不僅達到超低油耗與強勁續航力，還以卓越的動力輸出與操控性能，成為新能源車市場的新標竿。

明星車型TUCSON L在2023年6月推出Tucson L Turbo Hybrid車款後，月銷量由450台提升至680台，渦輪油電車款選購率高達七成，展現市場對綠能與性能科技的高度肯定。以星艦概念外型為亮點的STARIA，在福祉車市場表現出色，銷量較去年成長25%。商用車PORTER長期穩佔3.5噸貨卡銷售冠軍，憑藉多元化機型，滿足各行各業頭家們的需求，在原廠供應穩定及台灣銷售服務通路升級的的推動下，實現10%的銷售增長。

南陽實業表示，作為台灣HYUNDAI汽車的總經銷商，持續深耕市場並致力於優化顧客體驗。近年來，累計斥資25億元購地自建銷售服務據點，打造融入五感體驗的高品質服務環境。此外，也不斷升級數位化服務系統，包括電子化訂單系統，以簡化購車流程，提供更透明且便利的購車體驗。同時，開發數位助理系統，協助業務人員提升工作效率，專注於提供更好的服務。

三陽 車市

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