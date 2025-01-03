安集金屬3D列印接獲無人機零組件訂單

太陽能廠安集去年以金屬3D列印成功開發商用無人載具系列產品，近期與翔大公司合資成立集翔電子動力公司，從事無人機零組件生產，躋身為台灣無人機非紅供應鏈。

安集去年度前三季，模組部門因進口模組價格競爭，及客戶案場施工延遲，致整體營收及獲利均較112年度下滑，另外電廠建置容量，截至113年10月已達118.5MW（百萬瓦），預計114年底可以達到128M，電廠售電收入為公司帶來穩定增長的獲利，雖面對模組市場大幅萎縮，仍可確保公司營運穩定無虞。

安集強調，公司預估今年一般模組市場將好轉，但仍無法恢復2023年前之盛況，因而積極往三項產品推進，包括海上型模組、光電建材、金屬3D列印，力求突破目前營運困境。

其中，公司自107年開始投入的金屬3D列印事業，在無人機零部件及高價自行車零組件開發亦大有斬獲。安集公司最大股東欽揚科技，今年度開發出MIT金屬3D列印機，從噴粉機製造、金屬粉末生產及開發到產品列印，均可在集團內完成，建立非紅供應鏈，近期更接到美國無人機公司之重要零部件小量產單。此外，去年以金屬3D列印成功開發商用無人載具系列產品，近期與翔大公司合資成立集翔電子動力公司，從事無人機零組件生產，為台灣無人機非紅供應鏈貢獻一己之力。