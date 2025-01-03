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電動車滲透率再提升 有望挹注電動車概念基金表現

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

根據標普全球行動公司（S&P Global Mobility）的預測，預估2024年電動車銷量約1,160萬輛，佔比13.2%，至2025年全球電動車銷量將可達到1,510輛，年成長30%，佔總市場的16.7%。

法人分析，然因不同市場的政策、關稅與減免優惠等，各國成長差異大，其中印度的電動車將以年成長117%攀升；而美國則預計將成長36%，後續仍必須視川普對電動車減免、以及非美製造的關稅政策而定。中國市場方面，預估到了2035年可達到50%皆為電動車。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，由於歐美啟動降息循環，有望刺激終端買氣，且中國車市在政策加持下，有利支撐銷量動能延續，對2025年全球車市審慎樂觀。電動車市場繼續成長的趨勢明確，當地自主品牌也將持續擴大市場份額，電動車投資主軸將聚焦於提升車用智能的科技軟、硬體股為主。

車市 電動車

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