新竹小宅暴漲九成！房仲：科技新貴要買50坪住宅購屋壓力很沉重

永慶房產集團盤點2020年前三季到2024前三季七都55坪以上大宅和25坪以下小宅平均單價變化，小宅價格漲勢超越大宅，其中以新竹縣市漲最兇，4年來暴增93.7%，中南部小宅漲幅也都超過五成以上。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，觀察七都小宅房價漲幅已全面超越大宅，隨著社會型態逐漸轉向小家庭，而近幾年房價受惠於資金寬鬆、經濟穩定成長而迅速攀升，高房價讓民眾購屋壓力沉重，在負擔得起的總價考量下，小坪數住宅顯然已成為購屋趨勢。

其中，新竹縣市小宅漲幅高達93.7%，將近翻倍漲，成七都之冠，而大宅則也有超過6成以上漲幅。陳金萍指出，新竹縣市為科技業重鎮，帶動強勁剛需，但供給量少、需求量大的情況下，導致房價持續攀升；也大幅提高大坪數住宅的購屋門檻，即使薪資水準較高，對於科技新貴而言，購屋壓力仍相當沉重；加上在地就學、就業租屋市場蓬勃發展，因此，也讓小宅產品漸受青睞，推動價格不斷攀升。

觀察中南部地區，小宅價格漲幅同樣表現亮眼，近4年漲幅皆有超過5成，其中，高雄市漲幅高達66.2%，位居七都第二。陳金萍表示，近年高雄市在科學產業園區發展帶動下，吸引科技大廠進駐，區域內重大建設也持續推進，例如半導體S廊帶與亞灣2.0計畫推動等，再加上新青安政策助攻，小宅需求穩定，進一步推高房價。

此外，台南、台中的小宅價格也有超過五成以上的漲幅。陳金萍說明，台南、台中同樣受到科技產業帶動，創造就業機會，未來還有交通等重大建設題材紅利加持，加上區域內新興重劃區的發展，促使房價持續攀升。