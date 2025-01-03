台南是重災區？上市建商：新案剛推、3~400組詢問

央行祭出第七波信用管制後，看空聲浪大起，其中台南、高雄被點名將是重災區。不過上市建商上曜建設發布新聞表示， 上曜位於南科的「城之芯」，新案剛推出，詢問度已有高達3~400組，預期有望單坪售價將以45萬元以上開出。

上曜建設表示，上曜深耕台南房地產市場多年，以精湛建築工藝，在市場上建立優良口碑，包括「湖美帝堡」、「帝凡內」、「梅菲爾」、「THE KING」、「湖映白」等建案銷售都創佳績。

隨著台積電、ASML等國際半導體大廠進駐南科，大台南地區將成為AI科技重鎮，而根據南科管理局統計最新數據顯示，南科園區至10月的營業額已達1.71兆元，已超越2023年全年營業額1.58兆元。

若以今年的成長率40.6％估算，再加上11、12月兩個月的盈收，2024南科園區全年營業額可望突破2兆元，創下國內科學園區歷來新高，也帶動周邊紅利人口商機。

上曜表示，集團看準南科園區快速增長的經濟動能與住宅需求潛力，推出首座南科建案「城之芯」，基地位於具發展潛力的善化新東區，且交會於站前生活圈與LM富人圈。

周邊交通網絡發達，不僅鄰近國道三號善化交流道，開車族可輕鬆銜接南北高速公路網，快速抵達台南市區、高雄等地，更坐落在善化火車站及南科火車站之間，可輕鬆搭乘火車通勤，更能快速連結高鐵網，南北往來無礙。

上曜表示，「城之芯」規畫完善公共設施，包括多功能空間、家教室，健身房、韻律瑜珈教室、交誼廳，並導入集團子公司世紀民生科技AI智慧科技，透過AI機器人送餐、送貨、語音互動、及結合智慧門鎖等功能，打造全新住居。

上曜指出，「城之芯」是上曜在南科房地產市場布局的重要一環，以善化近期實價登錄揭露，平均單坪售價40萬元以上來看，目前上曜「城之芯」以高規格建材與智慧化住宅設計，新案剛推出，詢問度已有高達3-400組，且預期有望單坪售價將以45萬元以上開出，能為公司未來營運注入良好動能。