台電永安濕地「水鳥大飯店」獲環境教育認證 興達電廠成「飛鳥電廠」

黑面琵鷺好Happy！台電投入高雄永安濕地保育逾10年，透過科學化管理，結合水位調控技術，將濕地打造為適合候鳥棲息覓食的「水鳥大飯店」，自2024年秋天迄今已迎來被列為全球瀕危物種的黑面琵鷺、琵嘴鴨、赤頸鴨等上百隻候鳥。興達電廠更結合濕地特色推出環境教育課程，獲環境部認證為全台首座火力電廠環教場所，3日正式揭牌。

台電表示，台電除肩負穩定供電任務，亦將持續推動環境教育並維護永安濕地生物多樣性，讓候鳥嬌客都能舒適過冬迎新年。

台電董事長曾文生今日表示，台電致力營造生態環境，證明電力公司也有能力作好生態保育，他期盼，經由長期努力，未來有天，在小朋友作文裡、在台電公文裡，「飛鳥電廠」會取代興建電廠。

台電今於高雄永安濕地生態教育中心舉辦興達電廠永安濕地候鳥季暨環教場所揭牌典禮，現場由台電董事長曾文生、高雄市政府工務局局長楊欽富、高雄市政府環保局副局長黃世宏、前高雄市政府顧問林讚成等各界貴賓共同揭牌，更邀請永安國小與新港國小師生一起賞鳥，熱鬧迎接永安濕地候鳥季。

台電表示，台電自2010年成立生態調查團隊並展開生態保育研究，至今蒐集超過50萬筆水鳥及水深觀測資料，透過科學化管理，結合水位調控技術，讓永安濕地水鳥數量顯著提升，其中黑面琵鷺數量10年間成長至4倍。如今永安濕地已成候鳥度冬棲息天堂，去年10月就已有黑琵嬌客現身，近期還可見高蹺鴴、琵嘴鴨與赤頸鴨等可愛身影。

台電說明，永安濕地原為日治時期闢建的烏樹林鹽田，1984年隨鹽業轉型產權轉移台電用於電力開發，台電除保留縣定古蹟「烏樹林製鹽株式會社辦公室」，更盡力縮減開發面積，保留3分之2區域作為環保用地，避開鳥類棲息熱區，整體規劃41.25公頃濕地保護區、15公頃生態緩衝區及綠帶、保育地等。根據統計，至今來訪超過160種鳥類，更觀察到「候鳥變留鳥」現象，包括東方環頸鴴、高蹺鴴等皆已落腳繁衍。

台電也攜手國際影片金獎導演許鴻龍拍攝紀實影片《飛鳥電廠》，記錄台電生態保育過程及努力成果，影片更獲2024年休士頓展白金獎、美國全球電影競賽紀錄片特別獎、全美短片競賽自然環境野生動物類卓越獎等殊榮。