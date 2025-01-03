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該買什麼產品？一表秒懂七都大小宅房價變化

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
永慶房產集團盤點七都大宅和小宅近5年平均單價變化。其中以新竹縣市漲幅最高，大宅近5年漲幅65.3%，小宅漲幅更高達93.7%。房市示意圖／永慶房屋
永慶房產集團盤點七都大宅和小宅近5年平均單價變化。其中以新竹縣市漲幅最高，大宅近5年漲幅65.3%，小宅漲幅更高達93.7%。房市示意圖／永慶房屋

房價加上社會型態轉變，小宅需求快速增加，價格也明顯攀升。永慶房產集團比較七都55坪以上大宅和25坪以下小宅近五年單價變化，小宅價格漲勢超越大宅，新竹縣市漲近一倍最兇，中南部小宅漲幅也都超過5成以上。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，隨著社會型態逐漸轉向小家庭、高房價讓民眾購屋壓力沉重，在負擔得起的總價考量下，小坪數住宅顯然已成為購屋趨勢，從2020年至2024年，5年間七都小宅房價漲幅已全面超越大宅。

其中，新竹縣市小宅漲幅高達93.7%，將近翻倍漲，成七都之冠，大宅則有超過6成以上漲幅。

陳金萍指出，新竹縣市為科技業重鎮，剛需強勁，但供給量少，導致房價持續攀升，也大幅提高大坪數住宅的購屋門檻，即使薪資水準較高，對於科技新貴而言，購屋壓力仍相當沉重；加上在地就學、就業租屋市場蓬勃發展，因此，也讓小宅產品漸受青睞，推動價格不斷攀升。

觀察中南部，小宅價格漲幅同樣表現亮眼，近五年漲幅皆有超過5成。其中，高雄市漲幅高達66%，位居七都第二。台南、台中的小宅價格也有超過五成以上的漲幅。

陳金萍表示，近年高雄市在科學產業園區發展帶動下，吸引科技大廠進駐，區域內重大建設也持續推進，例如半導體S廊帶與亞灣2.0計畫推動等。再加上新青安政策助攻，小宅需求穩定，進一步推高房價。

台南、台中同樣受到科技產業帶動，創造就業機會，未來還有交通等重大建設題材紅利加持，加上區域內新興重劃區的發展，促使房價持續攀升。

陳金萍表示，過往中南部地區的居住習慣多為坪數較大的住宅，但隨著房價上漲，購屋負擔逐漸加重，而買家購屋目光漸漸轉向坪數較小、總價較低的產品。再者，中南部地區房價基期相對較低，因此房價漲幅也顯得更為明顯。

大坪數住宅和小坪數住宅近五年平均單價。資料來源／永慶房屋
大坪數住宅和小坪數住宅近五年平均單價。資料來源／永慶房屋

壓力 房價

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