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高雄豪宅王出爐 每坪最高成交單價達84.7萬

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄美術館特區預售豪宅「御皇苑」，每坪84.7萬摘下高雄2024年度豪宅王寶座。圖／台灣房屋趨勢中心提供
高雄美術館特區預售豪宅「御皇苑」，每坪84.7萬摘下高雄2024年度豪宅王寶座。圖／台灣房屋趨勢中心提供

受惠於產業利多，高雄高總價產品買氣今年集中在鼓山區美術館、農16特區及亞灣區等豪宅聚落，據2024年豪宅成交價格表現，今年高雄豪宅王由位在美術館特區的「御皇苑」出線，頂樓戶以每坪成交單價84.7萬元，刷新高雄房價天花板。

台灣房屋集團趨勢中心盤點高雄高年度3大豪宅，依序是皇苑建設「御皇苑」，京城建設「京城天贊」及宏舜開發的「高雄HH」。

「御皇苑」位於高雄美術館特區，去年成交22戶，其中頂樓戶以每坪成交單價84.7萬元，刷新高雄房價天花板。另坐落於農16特區的「京城天贊」，去年最高成交單價達73.2萬元，美術館特區的「高雄HH」，成交單價則為72萬元。

台灣房屋美術青海加盟店店東馮紹清表示，2024年高雄豪宅市場開創出全新格局，預售中的「御皇苑」衝出8字頭高雄房價新紀元，而「京城天贊」則以成交總價1.25億元，成為2024年度高雄最高總價產品。

馮紹清分析指出，美術館及農16特區是高雄指標豪宅特區，百坪以上大坪數的豪宅，基本配備3至4個車位，光車位總價就破千萬元。高樓層戶因居高臨下，視野遼闊，交易價格也屢高新高。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄近年受惠於產業發展利多，吸引國內外企業進駐布局，不僅預售新屋，具區段發展紅利的中古高總價住宅也成為高端客矚目焦點，總價突破4千萬元的物件增加不少，但受限於央行限貸令，未來高總價住宅價量表現是否趨於保守，今年上半年會較明朗。

去年高雄總價4千萬以上住宅大樓交易量約達177棟，年增幅逾6成，成屋約占139棟，預售住宅約為38棟，以年增幅來看，高總價成屋交易量年增約6成，預售買氣相較前一年增加，高總價住宅交易熱區以鼓山區居冠，其次為前鎮區。

美術館 豪宅

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