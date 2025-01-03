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高雄豪宅市場超狂！去年交易量暴增逾六成 這棟8字頭拿下寶座

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
高雄美術館特區預售豪宅「御皇苑」每坪84.7萬摘下高雄2024年度豪宅王寶座。圖／台灣房屋
高雄美術館特區預售豪宅「御皇苑」每坪84.7萬摘下高雄2024年度豪宅王寶座。圖／台灣房屋

台積電不僅帶旺一般住宅市場，似乎連高總價產品都雨露均霑。根據台灣房屋集團盤點2024年高雄總價4,000萬元以上住宅大樓交易量，共達177棟，年增逾6成，其中交易以成屋物件居多，共139棟，預售住宅共38棟，若以年增幅來看，高總價成屋交易量年增約6成，而預售買氣相較前一年增加高達9成，年增表現最為亮眼，觀察去年高雄高總價住宅交易熱區，集中於鼓山區最多，其次為前鎮區。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄近年受惠產業發展利多，吸引國內外企業進駐布局，高總價產品相對吸引企業主、高端客群目光，買氣集中於高雄豪宅聚落如鼓山區美術館、農十六特區以及亞灣區，不僅預售新屋，具區段發展紅利的中古高總價住宅，也成為高端客矚目焦點。

此外，除了頂級豪宅交易，由於高雄近年房價翻倍跳，總價突破4,000萬元的物件增加不少，也是拉抬高總價交易量增的因素之一，然而央行接連祭出限貸令，今年9月再度限縮高總價住宅貸款成數下修至3成，是否影響高端客群置產規劃，未來高總價住宅價量表現是否趨於保守，2025年上半年表現應較趨於明顯。

觀察2024年高總價預售與成屋豪宅成交價格表現，高雄年度三大豪宅中，位於美術館特區預售豪宅「御皇苑」，頂樓戶以每坪成交單價84.7萬元，刷新高雄房價天花板，更摘下2024年度高雄豪宅王，而該案2024年成交22戶，也是三大豪宅當中的人氣王。

另外，農十六特區「京城天贊」2024年最高成交單價達73.2萬元，同步締造出高雄成屋最高單價表現，榮登豪宅王亞軍，緊追在後的，是位於美術館特區的「高雄HH」，刷出最高單價72萬元，擠進前三大豪宅榜。

台灣房屋美術青海加盟店店東馮紹清表示，2024年高雄豪宅市場可說開創出全新格局，由預售豪宅王「御皇苑」以8字頭締造出高雄房價新紀元，人氣表現亦是高人一等，不過預售新屋待售量普遍會比成屋還多，成交量也會相對較突出。

觀察豪宅王冠亞軍「御皇苑」與「京城天贊」表現氣勢非凡，兩大豪宅最高成交總價雙雙破億元，「京城天贊」更獨占鰲頭，以成交總價1.25億元，成為2024年度最高總價豪宅王，兩案地段均位於高雄指標豪宅特區，皆為口碑品牌建商出品，百坪以上大坪數豪宅，加上豪宅客基本配備3~4個車位，光車位總價就要破千萬元，創高交易也皆為高樓層戶，居高臨下，視野遼闊，深受高端客青睞，更具創價優勢，也讓兩大豪宅雙雙成為高雄最具話題的指標豪宅建案。

2024年高雄三大豪宅王。資料來源／台灣房屋
2024年高雄三大豪宅王。資料來源／台灣房屋
2024年高雄高總價住宅交易量。資料來源／台灣房屋
2024年高雄高總價住宅交易量。資料來源／台灣房屋

美術館 豪宅

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