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真的錢很多？高雄高價宅交易增六成、豪宅王1年賣22戶

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
高雄美術館特區預售豪宅「御皇苑」每坪84.7萬摘下高雄2024年度豪宅王寶座。圖／台灣房屋提供
高雄美術館特區預售豪宅「御皇苑」每坪84.7萬摘下高雄2024年度豪宅王寶座。圖／台灣房屋提供

台灣房屋集團盤點2024年高雄總價4千萬以上住宅大樓交易量，總計177戶，年增逾六成，其中以成屋物件居多，共139戶，預售38棟。以年增幅來看，成屋交易量年增約六成，預售屋相較前一年則增加高達九成。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄近年受惠台積電進駐、產業發展利多，一般住宅交易火熱，高總價產品也吸引企業主、高端客群出手，買氣則集中於高雄豪宅聚落如鼓山區美術館、農十六特區以及亞灣區。

觀察實價資料高雄2024年三大豪宅，位於美術館特區預售豪宅「御皇苑」，頂樓戶以每坪成交單價84.7萬元，刷新高雄房價天花板，更摘下2024年度高雄豪宅王，該案2024年成交22戶，也是三大豪宅當中的人氣王。

農十六特區「京城天贊」2024年最高成交單價達73.2萬元，締造出高雄成屋最高單價表現，排名第二，另外，美術館特區的「高雄HH」，刷出最高單價72萬元，擠進前三大豪宅榜。

台灣房屋美術青海加盟店店東馮紹清表示，2024年高雄豪宅市場可說開創出全新格局，由預售豪宅王「御皇苑」，以8字頭締造出高雄房價新紀元，人氣表現亦是高人一等。

若以總價來看，「京城天贊」一戶成交達1.25億元，成為2024年度最高總價豪宅王。

馮紹清表示，此兩案地段均位於高雄指標豪宅特區，皆為高雄知名建商打造，都是百坪以上大坪數豪宅，基本配備3~4個車位，光車位總價就要破千萬元，創新高的交易都是高樓層戶，居高臨下，視野遼闊，更具創價優勢。

李家妮表示，央行管制高價宅不手軟，今年9月進一步限縮高總價住宅貸款成數，從原先4成降至3成，但此舉是否影響高端客群置產規劃，未來高總價住宅價量表現是否趨於保守，仍待觀察，2025年上半年應較趨於明顯。

2024年高雄三大豪宅王。資料來源／台灣房屋
2024年高雄三大豪宅王。資料來源／台灣房屋
2024年高雄高總價住宅交易量。資料來源／台灣房屋
2024年高雄高總價住宅交易量。資料來源／台灣房屋

美術館 豪宅

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