特斯拉Q4交車量低於預期 法人持續看好東陽等供應鏈

特斯拉（Tesla）公布2024年第4季產銷數據，銷量季增、年增，但表現低於市場預期，拖累2日股價下跌6%；法人機構表示，Tesla股價大跌，雖相對不利於汽車零組件廠商股價表現，市場對於Tesla的營運已聚焦於自駕車與機器人，持續看好東陽（1319）等零組件股後市。

法人機構表示，特斯拉去年第4季交付量為49.6萬輛，表現低於市場預期的51.7萬輛，全年銷售179萬輛、年減1.1%，低於市場預期的180.6萬輛，為2011年上市以來首度全年銷量衰退，拖累股價走跌。

然而，展望未來，市場較為關注的仍是Robotaxi的法規問題能否在川普執政後，由當前的各州自行決定轉變成由中央統一頒佈規定，若成功，Robotaxi的部署時程將大幅加速；特斯拉將於今年上在半年推出平價版本的新車型，價格將較現有的model 3/Y低5,000~7,000美元，因此今年交付量財測將會年增20~30%；特斯拉電動車生產成本有效縮減，毛利率有望提升。

另外，分析師指出，考量2025年全球車市需求預估呈現小幅回升跡象，電動車銷售持續增長並優於整體車市表現，但增速再次放緩；另外，美國總統川普上台後，恐將取消現任總統拜登之電動車補貼政策，並提高關稅壁壘，增添未來之不確定性，且考量中國內需市場競爭態勢依舊激烈。因此目前看好主軸在於營運屢創新高的東陽、胡連（6279），及具有整併效益的百達-KY（2236）等汽車零組件股。