中鋼總工會：台智電恐成錢坑

經濟部主導、中鋼公司成立泛公股綠電售電平台「台灣智慧電能公司（台智電）」，但中鋼工會昨表示，擔心台智電成為中鋼另一個錢坑，呼籲保障百萬股東與上萬員工權益。經濟部長郭智輝回應，對中鋼發起台智電表示感謝，也會請中鋼經營團隊與工會再次溝通討論。

中鋼集團總工會昨北上立法院陳情，抗議政府逼迫成立綠電平台，還要全體員工承擔配合政府綠電政策投資虧損。

經濟部回應，沒有所謂政府強迫的問題，且目前台智電掌握至少五百MW的企業購電需求，這些需求因為與泛公股售電平台合作，才有機會買得到國際供應鏈要求的離岸風電，完成減碳目標。在其他股東都加入後，中鋼持股部分會調降，也不會主導這家公司。中鋼評估後可依照實際綠電需求調整持股比率，或轉由其他泛公股或民間公司持股。