台中新光三越去年營業額258億元 14度蟬聯全台百貨店王

被視為指標的大台中百貨消費市場，去年受全台「瘋出國」影響，各主要百貨商場多數業績呈現下滑，但在台中三井LaLaport購物中心加入全年營運之後，初估整體消費規模仍達945億元、年增約3%，續創歷史新高。

其中，台中新光三越去年營收258.3億元（含稅）、年增0.1%，續創歷史新高，第14度蟬聯全台百貨「店王」；相鄰的台中大遠百，去年營收209億元、年減2.3%，也是第三度蟬聯全台百貨「店后」寶座。

台中市為中台灣七縣市的消費中心，加上中部企業隱形冠軍及中科園區科技新貴，都讓台中百貨消費市場持穩成長，也吸引越來越多百貨業者進駐卡位，預期台中百貨消費市場消費規模很快就會突破千億大關。

其中，投資金額達100億元的漢神洲際購物中心，預計今年底開幕營運，預計引進500家國內外品牌，國揚集團創辦人侯西峰喊出年營業額挑戰百億目標。標榜全台最大購物中心的高鐵特區「第一大天地」，也訂2026年底完工營運，後市可期。

業界分析，去年在日幣、韓元等貨幣貶值的影響下，全台「瘋出國」，國內消費預算轉往國外，導致不少百貨公司的精品業績明顯下滑。至於購物中心業種以餐飲、影城及娛樂為主，受民眾出國影響較小，仍呈成長走勢。

業者指出，大台中百貨消費市場去年業績仍維持小幅成長，主要因為三井台中LaLaport加入全年營運，發揮不少助力，初估全年營收至少貢獻百億元，連同台中港三井Outlet Mall合計營業額約在160億元左右。

至於中友百貨去年業績75.7億元、年減5.4%；廣三SOGO百貨53.8億元、年減5.9%；豐原太平洋百貨16.1億元持平。

購物中心部分，大魯閣新時代23.9億元、年減7.0%；秀泰生活文心店加站前店為40億元、年增6.4%；老虎城29.5億元、年增4.9%；勤美誠品綠園道28.3億元、年增1.4%。