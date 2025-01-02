桃市將發60億元永續債

我國地方政府發行永續發展債券再添生力軍，桃園市政府趕在去年12月31日取得櫃買中心永續發展債券資格認可，申請額度60億元，展現桃園市政府為推動綠色城市及落實居住正義的決心，預計今年完成我國首檔可持續發展政府債券發行，也是第一個將社會住宅列為投資計畫項目的地方政府。

櫃買中心指出，桃市永續債計畫書同時包括綠色及社會效益投資計畫，其中綠色效益投資計畫聚焦在捷運綠線興建工程，社會效益投資計畫則聚焦在社會住宅興建工程。