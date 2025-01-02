投資台智電 中鋼：風險可控 將會投資

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
中鋼指出，將考量能力範圍內及風險可控的情況下，提報董事會決議投資台智電。聯合報系資料照
中鋼指出，將考量能力範圍內及風險可控的情況下，提報董事會決議投資台智電。聯合報系資料照

中鋼集團總工會昨（2）日針對中鋼投資「台灣智慧電能公司」及興達海基造成虧損到立法院陳情。中鋼（2002）指出，將考量能力範圍內及風險可控的情況下，提報董事會決議投資台智電。

中鋼表示，集團總工會所提「統購5,500億元綠電」說法，是推測台智電統購25年離岸風電共1,000億度，即每年統購40億度綠電，並以每度5.5元計算得到的數據。

面對全球鋼鐵產業環境變化，加上國內碳費課徵從今年開始生效，中鋼為規劃自主減碳計畫以爭取優惠費率，布局「綠電資源」已成為2050年實現碳中和的重要戰略。經過審慎評估後，考量公司能力範圍內及風險可控的情況下，提報董事會決議投資台智電。

台智電所購的大部分綠電，初步規劃將依照客戶需求，以符合市場行情的合理價格出售，中鋼以股東身份可用相對低於市場行情的價格優先取得綠電，除了帶來投資收益，更有助逐年達成減碳目標，降低碳費衝擊。

減碳 碳費 風險

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