經部主導設台灣智慧電能公司 「綠電好市多」六家民企入股

中鋼（2002）成立台灣智慧電能公司擔任「綠電好市多」，引發工會擔憂帶來鉅額虧損。經濟部昨（2）日表示，已有六家民營企業表達合作意願，未來將會入股，中鋼持股會調降，不會主導這家公司。

經濟部指出，六家參與企業中，日月光、東和鋼鐵、長春石化、台達電已簽署MOU表達入股合作，另有兩家半導體相關業者也將加入。

由經濟部主導、要求中鋼成立的台灣智慧電能公司（簡稱台智電，又被稱為綠電好市多），引發中鋼集團總工會反彈，工會昨日北上抗議，擔憂台智電成為下一個興達海基。

經濟部回應，在其他民間股東都加入後，中鋼持股部分會調降，也不會主導這家公司。中鋼公司經評估後，亦可依照實際綠電需求調整持股比例，或轉由其他泛官股或民間公司持股。

經濟部長郭智輝昨日透過新聞稿表示，感謝中鋼發起此一公司，也委請中鋼經營團隊與工會再次溝通討論。

經濟部表示，台智電目前民間參與踴躍，除泛官股公司參與外，已有六家民營企業，包括日月光、東和鋼鐵、長春石化、台達電等，已簽署MOU表達入股合作，也有其他大廠紛紛提出投資意願。也就是說民間公司亦考慮綠電需求及一定程度獲利能力，沒有所謂政府強迫的問題。

經濟部並表示，台智電「只買可使用或賣出的補充性份額」，目前台智電掌握了至少500百萬瓦（MW）的企業購電需求，這些需求因為與泛官股售電平台合作，才有機會買得到國際供應鏈要求的離岸風電，完成減碳目標。

經濟部強調，股東除可取得綠電外，也會在買賣中賺取一定利潤，且會在確認可行及風險下才進行採購，不會高買低賣，也不會買後無法消化。

經濟部主導成立台智能，希望由該平台購買一定比率的離岸風電3-1及3-2期綠電後，再以少量、短年期方式賣出，提供國內產業購買彈性。依經濟部規劃，希望台智能引進八至十個股東參與，預計2025年初先邀民間企業入股，先建立成功商業模式後，泛官股再加入。

目前，中鋼已先成立泛官股售電公司「台灣智慧電能」，登記資本額25億元。