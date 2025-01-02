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車市M型化 豪華車仍是焦點

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

車市出現M型化趨勢，業界指出，去年進口車表現優於車市大盤，豪華車賣得更好，雙B、保時捷銷售創下新高紀錄，車廠透露將在新年度爭取更多配額搶市，預期豪華車將繼續成為今年車市焦點。

業界指出，層峰客對進口車消費愈來愈高、輛數也增加，但一般消費大眾購車更重視性價比，不只比價格也比配備，中階品牌車輛因此更難賣，車市出現兩極化趨向。

2024年豪華車市場續熱，台灣消費者對豪華車熱情持續升溫，五年之間豪華車占整體車市的市占率從20.8%逐年提升，到2024年豪華車占整體車市的比重已達到25.2%。同時，更因為豪華車普遍使用年限較長，台灣街頭所見，豪華車的比重甚至超過四成。

2024年車市包括雙B、LEXUS、AUDI、VOLVO、保時捷等，整體掛牌數較前一年有2.9%的成長，這顯示台灣消費者的購買能力強勁，尤其是雙B與保時捷的成長幅度都優於整體市場的表現。

業者指出，國產車去年8月之後受到自製率規範影響，現代汽車與MG至今尚未恢復正常生產銷售。由於相關的不確定因素，未來國產車廠導入國產新車的態度也將較為保守，可以預期到國產新車款恐怕會愈來愈有限，並使車市釋出更大的空間給進口車。

保時捷 大盤 消費者

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