車市有撐 去年掛牌45萬輛
車廠衝刺年底買氣，加上進口車銷售量增，2024年12月車市掛牌數41,302輛，雖年減4.3%，但月增5.4%；進口車月增3.3%、年減0.4%；豪華車月增1.8%、年增5.6%，整體車市出現「拉尾盤」效應。
累計去年全年總市場登錄輛數457,830輛，雖然較2023年衰退4.3%，但仍寫下2005年以來、近20年來的次高紀錄，符合市場預期。
業內人士指出，去年下半年車市需求急降，8月之後MG與現代汽車受到國產車自製率規範影響，暫停車輛製造與銷售，都對車市供需造成一定程度的影響。
不過，去年下半年進口車表現強勁，豪華車品牌雙B（賓士、BMW）、保時捷與特斯拉不只12月銷售持續強勁，全年掛牌數更是創下歷史新高，也是台灣車市在下半年撐盤的要角。
去年12月車市較前一年衰退，但進口車維持平盤，豪華車則是成長，顯見豪華車的表現優於整體市場。進口車部分，市占率第一仍為TOYOTA，HONDA則是第二，現代汽車以2,121輛在12月急起直追，年增率達到五成，LEXUS、TESLA、VW緊跟其後，賓士與BMW都以較前一年成長。
進口車在全年的銷售表現中，雙B與現代汽車都較前一年成長，並創下在台銷售的歷史新高紀錄，LEXUS較前一年衰退5.1%，但仍是豪華車銷售冠軍。
和泰車（2207）表示，旗下TOYOTA與LEXUS品牌於全年合計登錄153,526輛，其中市占率33.5%，創近11年來新高。Lexus 12月登錄1,926輛，年增6%，市占率20.0%。2024年LEXUS休旅車系全年合計登錄24,559輛，其中排名第一的NX車系，全年累積銷售12,474輛，是豪華車市場唯一年銷量突破萬台的車款。
此外，和泰車指出，去年的車市表現符合預期，至於今年全年的車市展望，將在今年2月4日宣布。業界認為，概觀今年車市，需求動能仍有待刺激，就目前的市場氛圍來看，沒有比去年更好的條件。
至於今年的第一個月車市，和泰車表示，1月市場預估4.2萬輛，年減6.7%，和泰車旗下兩品牌TOYOTA、LEXUS目標1.5萬輛，市占率約35.7%。
各大品牌持續推出活動刺激農曆年前買氣，預期1月市場將維持強勁。
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