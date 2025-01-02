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「虛坪改革」起死回生 內政部：今年定案、漸進式推行

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
內政部次長董建宏。圖／內政部提供
內政部次長董建宏。圖／內政部提供

國內新建案公設比屢屢攀高，讓民眾常抱怨花大錢之後，實際居住與使用面積落差大，內政部2024年2月底端出虛坪改革草案，後續一度停擺，如今傳來好消息，內政部次長董建宏2日表示，今年會給明確答案，但是什麼時間點、怎麼執行，還要再詳細討論，不希望造成市場太多、太快衝擊。

早從2023年內政部就開始研議啟動虛坪改革，過去不少立委、總統候選人紛紛提出「實坪制」，希望改善公設浮濫問題，2024年2月底端出虛坪改革草案，後續因建商反彈大，外界也擔憂反造成房價上漲而全面暫緩。

當時內政部所提版本，分為停車空間、容積計算兩大改革面向，將法定停車空間改為「專有」，沒買車位的住戶，將不用負擔車道面積，以獨立權狀與居住公設明確區分，希望使停車空間負擔更公平合理。

容積計算方案，內政部版本是將原本屬應計容積的一般電梯改為免計容積項目，在免計容積比例上限不變下，可壓縮管委會浮濫空間，並針對管委會空間設定總容積1%的天花板，不得超過100平方公尺（約30坪）。

就當外界以為虛坪改革告吹時，董建宏透露，政策仍在研議中，今年會給明確答案，預估將採取漸進方式推行，並可能設置年度分界點，以降低對市場的影響，雖然改革之路不易，但虛坪問題已成為居住正義的重要議題，政府將持續與各界溝通，致力於打造更合理、公平的住宅市場。

至於使用權住宅，董建宏則說，因涉及財劃法，需進一步評估與討論。

內政部 建商 房價 財劃法

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