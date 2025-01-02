全成攜手暖心企業愛的守護 提供獨居老人地震包

近年來台灣地震頻仍，全成社會福利基金會透過志工陪伴問安，發現許多獨居老人內心惶惶不安，住所也紛傳災情。在台中市社會局與暖心企業團體大力協助下，特別製作800個地震防災包，分別由志工陸續發放，提供獨老於天災發生時緊急應變使用，愛的關懷讓獨老感受到社會溫暖。

台中市社會局於113年委託全成基金會辦理烏日區、大肚區、龍井區、沙鹿區、梧棲區、清水區、大安區、大甲區、外埔區獨居老人關懷訪視，以及電話問安服務，共有77名社區志工加入定期服務，透過關懷維護老人日常生活安全。

基金會董事長聶玉美表示，透過志工走訪與關懷，發現不少獨老住所因近來地震頻傳，造成屋簷塌陷、牆壁龜裂等災情，老人感到惶惶不安。基金會為此考量獨老面臨地震發生時避難需要，在社會局補助及企業暖心贊助下，製作800個地震防災包提供獨居老人，以備逃生時民生物品使用。

由社會局及築間餐飲集團、歐客佬國際、澄清綜合醫院等與社區善心者愛的連結，以及有錢出錢有力出力贊助下，完成的800個地震防災包，內有手電筒、暖暖包、口哨、輕便雨衣、礦泉水、長效期日本餅乾、消化餅、口糧棒民生用品等。近來已陸續由台中區志願服務隊72小隊、大甲區頂店社區發展協會、龍井區東海社區發展協會、忘憂草協會等志工協助發送。

71歲陳萬翔阿公，獨居大安區的瓦厝裡，歷經多次地震，除了牆壁多處龜裂，也造成部分屋瓦塌陷。陳萬翔表示，房屋狀況差還能勉強住人，遇到地震只好沒命往外逃，哪有時間帶東西。有了地震防災包，阿公笑說，「包裡有吃的、還有保暖的，方便攜帶，多少能保命」。

聶玉美表示，長者不會因為選擇獨居而陷入危險，但會因缺少親友互動、社會連結薄弱、與鄰里疏離形成社會支持面的不足，全成基金會邀請大家，一起守護社區獨老，也期待各界持續關注獨老日常生活議題，共同守護社區每位長者的居住安全與社會互動需要。