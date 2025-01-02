趨勢觀察／引領資本市場國際化

石橋證券總經理王明達參與券商公會業務電子化委員會逾20年，目前為該委員會召集人，是台股電子下單等數位化過程的幕後功臣之一；他提出，「T+1」、社群經濟、國際金流引入等三大國內資本市場可能發展趨勢，並是躍上國際舞台的新契機。

王明達表示，國際資本市場在近年來發展的三個趨勢，相信也是各證券商在未來經營策略上、甚至主管機關須留意的焦點。

首先是「T+1」的國際趨勢發展。在現行的台股交易模式中，都是今天買股票後、三天內（T+2日）付錢就行，改成「T+1」，也就是今天買、明天銀行關門前就得完成交割付款，

在美股已正式上路、日本也計劃實施後，幾乎在全球前50大股市中，僅剩台、韓、中三國因交易制度採投資人名義直接進入市場交易，在「T+1」交割的國際趨勢下會產生交割延遲的困擾，但台股無法完全置身事外，未來勢必將跟進此一趨勢。

若台股欲搭上此波國際列車，可能將引發國內資本市場的重大「質變」。主要就是為避免引發違約交割，集中、櫃買市場就有可能期貨市場採用的「分戶帳」措施，也就是過往投資人都是以自己的個人帳戶來交易，交割款項、股票都在自己的名下，而歐美等主流市場採用的分戶帳，則是投資人須將資金提前存進券商指定的金融機構帳戶中，未來的錢、股票都是以券商的名義持有。

這也就是為何許多國際券商可以打出「零手續費」來吸引投資人，因為這些券商可以利用投資人預存資金、股票，參與公債、借券等業務，獲得的利潤剛好可以來「COVER」手續費，因此，台股一旦跟進「T+1」的國際潮流，在國內資本市場上，將有一場質變的大躍進。

其次，社群經濟、網紅經濟的趨勢，也是目前石橋證券在內等證券商正在留意的趨勢。美股在數年前就有散戶在社群主事者的號召下進場買股，軋爆許多機構法人的事件，而觀察近年在台股私下也開始流行，像是社群主、或是網紅，以淺顯易懂的方式，在社群上與投資人互動，點閱率動輒數十萬，其影響力已不輸一般股票基金、甚至超越一家中小型投信，這個趨勢也是證券商緊盯的發展趨勢。

再者，就是國際資金的流入；目前包括許多小散戶都會透過複委託帳戶去買賣美股在內的股票，但卻甚少聽過有國際投資人來台以自有名義買股，根本的差別在於股市制度上設計不同，不過，一旦台股也加入「T+1」的行列，分戶帳制度實施後，有機會加速吸引國際資金流入，帶動台股躍上國際舞台。